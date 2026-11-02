Ισπανία: Στους 69 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων - Στο μικροσκόπιο τα συστήματα ασφαλείας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 54 Ισπανοί, τέσσερις Αμερικανοί και πολίτες άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 1ης Νοεμβρίου, παρέμεναν χωρίς ταυτοποίηση τρία θύματα, ενώ εξακολουθούσαν να υπάρχουν τρεις ενεργές δηλώσεις αγνοουμένων, που αφορούσαν δύο Αυστραλούς και έναν Ιάπωνα.

Η εντολή που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, όταν αμαξοστοιχία της κρατικής εταιρείας Renfe συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ακινητοποιημένου τρένου της εταιρείας Iryo, στη σιδηροδρομική γραμμή Μαδρίτης και Σεβίλλης.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, βλάβη στο αυτόματο σύστημα ασφαλείας είχε προκαλέσει τη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της γραμμής μήκους 63 χιλιομέτρων. Ωστόσο, το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στην αμαξοστοιχία της Renfe να συνεχίσει την πορεία της, ενώ το τρένο της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε ανεξήγητη την απόφαση, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η σχετική εντολή αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που επικαλείται το Reuters, η αμαξοστοιχία της Renfe κινούνταν με ταχύτητα τουλάχιστον 160 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Δύο τραγωδίες σε εννέα μήνες

Το δυστύχημα αποτελεί τη δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα στο 2026. Τον περασμένο Ιανουάριο, 46 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία, στην ίδια γραμμή υψηλής ταχύτητας.

Τα δύο δυστυχήματα έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την κατάσταση του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η Ισπανία διέθεσε κατά μέσο όρο περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας την περίοδο 2018 έως 2022. Ωστόσο, μόλις το 16% των σχετικών δαπανών κατευθύνθηκε στη συντήρηση, στην ανανέωση και στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε την κατασκευή νέων γραμμών.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ισπανικής αρχής σιδηροδρομικής ασφάλειας δείχνουν αύξηση των ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκτροχιασμών και συγκρούσεων, από 45 το 2016 σε 69 το 2025. Τα στοιχεία αυτά δεν αποδεικνύουν από μόνα τους την αιτία των δύο πρόσφατων δυστυχημάτων, εντείνουν όμως τη συζήτηση για την ασφάλεια του δικτύου.

Πολιτικές πιέσεις και απεργίες εργαζομένων

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε απέρριψε την Παρασκευή τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ενώ συνδικάτα εργαζομένων στους σιδηροδρόμους ζητούν την απομάκρυνσή του και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει δεσμευτεί για πλήρη διερεύνηση των αιτιών και αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που θα διαπιστωθούν. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση ζητά απόδοση ευθυνών, ενώ το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε συνολική επανεξέταση του σιδηροδρομικού δικτύου εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Κλονίζεται η εμπιστοσύνη των επιβατών

Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι δύο τραγωδίες έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Όπως καταγράφει το Associated Press, ορισμένοι επιβάτες έχουν στραφεί στη χρήση αυτοκινήτου, ενώ άλλοι εξακολουθούν να ταξιδεύουν με τρένο, καθώς δεν διαθέτουν πρακτική εναλλακτική επιλογή.

Η Ισπανία έχει αναπτύξει από το 1992 δίκτυο υψηλής ταχύτητας περίπου 3.900 χιλιομέτρων, το οποίο έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Ο αριθμός των επιβατών διπλασιάστηκε μεταξύ 2019 και 2025, σύμφωνα με το AP, ωστόσο εργαζόμενοι και επικριτές της σιδηροδρομικής πολιτικής υποστηρίζουν ότι η επέκταση των γραμμών δεν συνοδεύτηκε από επαρκείς επενδύσεις στη συντήρηση και στις περιφερειακές υπηρεσίες.

Οι έρευνες για το δυστύχημα της Ούρδα συνεχίζονται, με τις αρχές να καλούνται να εξακριβώσουν πώς μια βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και οι αποφάσεις που ακολούθησαν οδήγησαν σε μία από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές συγκρούσεις στην Ευρώπη κατά τον 21ο αιώνα.