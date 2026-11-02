Αναστολή της διαδικασίας για τις ταμειακές μηχανές ζητά από τον Έφορο Φορολογίας ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής

Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. αναφέρει ότι ο Έφορος Φορολογίας ανταποκρίθηκε άμεσα και εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιηθεί συνάντηση σύντομα.

Ο σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη φορολογικού ελέγχου ούτε τη σημασία της πάταξης της φοροδιαφυγής. Εκφράζει, ωστόσο, έντονη αντίθεση στην υποχρεωτική επιβολή συγκεκριμένης τεχνολογικής λύσης, την οποία χαρακτηρίζει ξεπερασμένη και υποστηρίζει ότι επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με αδικαιολόγητο κόστος περίπου €550 ανά σημείο πώλησης.

Όπως σημειώνει, η σχετική νομοθεσία παρέμεινε ανενεργή για 17 χρόνια, ενώ σήμερα το κράτος απαιτεί άμεση συμμόρφωση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Προσθέτει ότι πάροχοι τεχνολογίας έχουν προτείνει εναλλακτικές, σύγχρονες και σαφώς οικονομικότερες λύσεις, οι οποίες απορρίπτονται με επίκληση, όπως αναφέρει, αναχρονιστικών νομοθετικών προνοιών.

Με την επιστολή του, ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. ζητά την άμεση αναστολή της διαδικασίας και τη διασφάλιση ότι δεν θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις στις επιχειρήσεις. Ζητά επίσης αντικειμενική αξιολόγηση νεότερων τεχνολογικών προτάσεων, όπως τα συστήματα cloud, τα οποία, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, παρέχουν στο κράτος τις ίδιες εγγυήσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, ζητά νομοθετική ρύθμιση ώστε το πλαίσιο να συμβαδίζει με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Αναφέρει ακόμη ότι έχει ήδη αποστείλει σχετικό υπόμνημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Καταλήγοντας, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι η νομοθεσία πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό της και να μην αποτελεί εμπόδιο στην εξέλιξη ή μέσο οικονομικής εξόντωσης των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ