Ανδρέας Μάτσας: Κανένας συνταξιούχος κάτω από τα €1.103 - Ανοιχτή η συζήτηση για το 12% (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ξεκαθάρισε ότι προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση είναι η διασφάλιση επαρκών συντάξεων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 35% των συνταξιούχων βρίσκεται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Όπως ανέφερε, βασική θέση της ΣΕΚ είναι κανένας συνταξιούχος να μη λαμβάνει σύνταξη χαμηλότερη από το όριο της φτώχειας, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ανέρχεται στα 1.103 ευρώ. Για την επίτευξη του στόχου, ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση της κρατικής στήριξης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και συμπερίληψη των Ταμείων Προνοίας στη μεταρρύθμιση.

Ανοιχτή η συζήτηση για το 12%

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πρόταση για το 12%, ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, τις οποίες είχαν απορρίψει οι κοινωνικοί εταίροι, ωστόσο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της ΣΕΚ.

Όπως εξήγησε, η συντεχνία έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας να καταβάλει ακόμη μία προσπάθεια, ενώ έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις από τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ.

Διευκρίνισε ότι η ΣΕΚ δεν είχε ζητήσει πλήρη κατάργηση της μείωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα εξίσωνε ουσιαστικά τη συνταξιοδότηση στα 63 με εκείνη στα 65 έτη. Αντίθετα, προτείνει τη σταδιακή μείωση της επίδρασης του 12%, ώστε οι συνταξιούχοι να μην επωμίζονται την αποκοπή εφ' όρου ζωής.

Υπογράμμισε ότι αρκετοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, χωρίς να έχουν επιλέξει οι ίδιοι την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας.

Αναδρομικά αν υπάρξει καθυστέρηση

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ ανέφερε ότι η 1η Ιανουαρίου 2027 παραμένει ορόσημο, ωστόσο προτεραιότητα είναι η επίτευξη ολοκληρωμένης συμφωνίας.

Εξήγησε ότι η ΣΕΚ επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο διάλογος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, προειδοποιώντας πως μια ημιτελής συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο συζήτησης στη Βουλή.

Εφόσον η εφαρμογή καθυστερήσει, ζήτησε οι αυξήσεις να καταβληθούν αναδρομικά, ώστε να μη χάσουν οι δικαιούχοι τα ωφελήματά τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, μεταξύ των οποίων η επέκταση της μεταβατικής περιόδου στα 15 χρόνια, η μείωση του διαστήματος παραχώρησης αυξήσεων από πέντε σε τρία χρόνια, ο τερματισμός του κρατικού δανεισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η έναρξη διαδικασίας αποπληρωμής των κρατικών οφειλών προς αυτό.

Ταμεία Προνοίας για όλους τους εργαζομένους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συνολικής συμφωνίας για τα Ταμεία Προνοίας, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός του δεύτερου πυλώνα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ακόμη κι αν η υλοποίησή του ξεκινήσει σταδιακά αργότερα.

Η ΣΕΚ προτείνει ένα ενισχυτικό σύστημα Ταμείου Προνοίας με οριζόντια εφαρμογή, το οποίο θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους, χωρίς να επηρεάζονται τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας που λειτουργούν κυρίως μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Ο κ. Μάτσας τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, η οποία θα παρακολουθεί τη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας και θα παρεμβαίνει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.

Καθυστέρηση στις συλλογικές συμβάσεις

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ κατήγγειλε σοβαρή καθυστέρηση στον νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου για την επέκταση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Όπως υποστήριξε, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ήδη δύο χρόνια εκτός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας.

Τόνισε ότι η αύξηση των μισθών συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα του συστήματος.

Τέλος, έθεσε ζήτημα αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος ανδρών που κατέστησαν χήροι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν πρόσβαση στη σύνταξη των συζύγων τους λόγω της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Μάτσα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΑΣ 02-11-2026