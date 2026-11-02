Ουστέλ: Δεν θα ζητήσουμε άδεια για ενεργειακές δραστηριότητες στην Αν. Μεσόγειο - Τι σχολιάζει για Κόμπο

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Ουστέλ αντέδρασε στις διπλωματικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις επιστολές που απέστειλε προς τον ΟΗΕ και την ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες της Τουρκίας και του παράνομου καθεστώτος στην περιοχή.

Αναφερόμενος στην καταγγελία προς τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες του πλοίου «Mediterranean Research 1» και στη θέση ότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να διεξάγονται χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ουστέλ υποστήριξε ότι η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς απέχει από την πραγματικότητα και δυσχεραίνει τη διατήρηση της ειρήνης στο νησί.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στο σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, παρότι συνάπτει συμφωνίες με ξένες χώρες, δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις αποφάσεις και στα έργα του παράνομου καθεστώτος.

Ο Ουστέλ είπε ακόμη ότι το έργο του αγωγού φυσικού αερίου θα προχωρήσει με πλήρη ταχύτητα και θα ολοκληρωθεί, ώστε να επωφεληθούν οι Τουρκοκύπριοι. Παρομοίασε τη σχεδιαζόμενη μεταφορά φυσικού αερίου με το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία στα κατεχόμενα, το οποίο χαρακτήρισε «Έργο του Αιώνα». Όπως ανέφερε, ο αγωγός θα αποτελέσει σύμβολο των δεσμών της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Τουρκία.

Επανέλαβε επίσης τη θέση υπέρ της συνύπαρξης δύο χωριστών λαών και δύο χωριστών κρατών στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ