Με επιφυλασσόμενες τιμές που ξεκινούν από μόλις €1.000, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τεμάχια γης καθώς και άλλα ακίνητα σε κοινότητες της Πάφου, της Λεμεσού της Λάρνακας και της Αμμοχώστου καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και επενδυτικά ενδιαφέροντα.

Στη Λεμεσό περιλαμβάνονται ακίνητα σε Βάσα Κοιλανίου, Πραστειό Κελλακίου, Δορά, Άγιο Θεράπων, Άγιο Αμβρόσιο, Βουνί, Πάχνα, Ακρούντα, Μοναγρούλι, Λιμνάτη, Άγιο Κωνσταντίνο και Κοιλάνι. Στην Πάφο διατίθενται ακίνητα σε Ίνεια, Κρήτου Τέρρα, Λυσό, Πεντάλια, Πέγεια, Κάθηκα, Τραχυπέδουλα, Αναρίτα, Στενή, Καλλέπεια, Στρουμπί, Άγιο Δημητριανό και Νατά, στη Λάρνακα σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Αγίους Βαβατσινιάς και στην Αμμόχωστο σε Παραλίμνι και Αυγόρου.

Τα ακίνητα που ακολουθούν δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα του εύρους που περιλαμβάνουν οι πλειστηριασμοί Νοεμβρίου, από ορεινές κοινότητες και αγροτικές περιοχές μέχρι τοποθεσίες κοντά στα αστικά κέντρα.

Εκτάσεις που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου

Πάχνα

Χωράφι σε γεωργική ζώνη στην Πάχνα σε έκταση 8.362 τ.μ. με επιφυλασσόμενη τιμή €8.500. Το ακίνητο βρίσκεται στην στην τοποθεσία Καλύβες περί τα 1,4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των αρχικών ορίων της κοινότητας, και περί τα 380 μέτρα βόρεια του δρόμου Πάχνα – Ανώγυρα. Εφάπτεται εγγεγραμμένου χωμάτινου δρόμου στα ανατολικά σε πρόσωπο 130 μέτρων περίπου.

Άγιος Θεράποντας

Με έκταση 19.399 τ.μ., το ακίνητο στον Άγιο Θεράποντα διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €15.900. Η πρόσοψη περίπου 121 μέτρων σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η θέση του κοντά στον δρόμο προς την Άλασσα αποτελούν από τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, ενώ η παρουσία οινοποιείου στην ευρύτερη περιοχή συμπληρώνει την εικόνα του τοπίου στο οποίο βρίσκεται.

Πάνω Κυβίδες

Στην τοποθεσία «Κέφαλος» των Πάνω Κυβίδων, χωράφι έκτασης 15.051 τ.μ. διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €24.500. Το ακίνητο βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα νότια από τον πυρήνα της κοινότητας και κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, εφάπτεται εγγεγραμμένου μονοπατιού με πρόσωπο περίπου 100 μέτρων, ενώ εντός του τεμαχίου υπάρχουν ελιές και χαρουπιές, στοιχεία που ενισχύουν τον αγροτικό χαρακτήρα του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Μανδριά

Ανάμεσα στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου βρίσκεται και αμπέλι έκτασης 2.007 τ.μ. στην κοινότητα Μανδριών, με επιφυλασσόμενη τιμή €9.000. Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή «Κάγιαλος», περίπου 1,7 χιλιόμετρα ανατολικά από τον πυρήνα της κοινότητας και κοντά στον δρόμο Μανδριών - Πέρα Πεδίου, ενώ εφάπτεται εγγεγραμμένου δημόσιου μονοπατιού το οποίο χρησιμοποιείται ως χωματόδρομος.

Πρόδρομος

Ο Πρόδρομος διατηρεί διαχρονικά τη θέση του ανάμεσα στις πιο γνωστές ορεινές κοινότητες της χώρας. Το χωράφι, με έκταση 1.134 τ.μ., βρίσκεται σε οικιστική ζώνη και διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €24.000. Βρίσκεται στην τοποθεσία «Καλιανότης» των διοικητικών ορίων της κοινότητας Προδρόμου, στην επαρχία Λεμεσού. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στην εκκλησία της κοινότητας και σε μικρή απόσταση από τον δρόμο Τροοδίτισσας - Προδρόμου, σε περιοχή που διατηρεί έντονα τον ορεινό χαρακτήρα του χωριού.

Ακίνητα με φόντο την ύπαιθρο της Πάφου

Αναρίτα

Δύο χωράφια στην Αναρίτα, στην επαρχία Πάφου. Το ένα χωράφι έκτασης 9.760 τ.μ. με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης €26.700, και το δεύτερο χωράφι έκτασης 9.755 τ.μ. με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης επίσης €26.700. Τα χωράφια βρίσκονται περί τα 2,6 χλμ. βόρεια από την πλατεία της Κοινότητας, 3,25 χλμ. βορειοανατολικά από τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού (Α6) και περί τα 160 μέτρα νότια από τον δρόμο Πάφου – Νατάς.

Νατά

Λίγο έξω από τη Νάτα, στην περιοχή «Καλλίτζινα», αμπέλι έκτασης 7.024 τ.μ. περιλαμβάνεται στους πλειστηριασμούς του Νοεμβρίου με επιφυλασσόμενη τιμή €11.500. Το ακίνητο βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από το φράγμα Ασπρόκρεμμου και σε μικρή απόσταση από την κατοικημένη περιοχή της κοινότητας, ενώ η πρόσβασή του εξυπηρετείται από εγγεγραμμένο χωμάτινο δρόμο.

Κάθηκας

Η διαδρομή προς τον Κάθηκα οδηγεί και σε ένα από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Νοεμβρίου. Το αμπέλι των 3.122 τ.μ., στην τοποθεσία «Λουλούτα», διατίθεται με επιφυλασσόμενη τιμή €10.500 και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον πυρήνα της κοινότητας, μιας από τις πιο γνωστές περιοχές της επαρχίας Πάφου. Το φυσικό περιβάλλον και ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής συνθέτουν την εικόνα του ακινήτου και της ευρύτερης τοποθεσίας όπου βρίσκεται.

Άγιος Δημητριανός

Με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000, το ακίνητο στον Άγιο Δημητριανό συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα με το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου. Βρίσκεται στην περιοχή «Κάμπος Βουναρκάς» και εφάπτεται του δρόμου που συνδέει την κοινότητα με την Κρίτου Μαρόττου.

Ανάμεσα σε Λάρνακα και Λεμεσό

Μαζωτός

Στον Μαζωτό, ακίνητο με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000 βρίσκεται κοντά στον πυρήνα της κοινότητας και σε μικρή απόσταση από το δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η θέση του ανάμεσα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό το εντάσσει σε μία κοινότητα που διατηρεί το ενδιαφέρον της λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της εύκολης πρόσβασης προς τα δύο αστικά κέντρα.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί της Themis θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας eauctions σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

Επαρχία Ημερομηνίες διεξαγωγής πλειστηριασμών Λεμεσός 16 - 20 Νοεμβρίου Πάφος 23 - 25 Νοεμβρίου Λάρνακα 26 Νοεμβρίου Αμμόχωστος 27 Νοεμβρίου

Τα πιο πάνω ακίνητα αποτελούν μόνο ένα μέρος των διαθέσιμων επιλογών που περιλαμβάνονται στους πλειστηριασμούς Νοεμβρίου της Themis. Εξερευνήστε το πλήρες χαρτοφυλάκιο, δείτε αναλυτικά τις επιφυλασσόμενες τιμές, τις φωτογραφίες και όλα τα στοιχεία κάθε ακινήτου, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών μέσω της πλατφόρμας eauctions.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα ακίνητα εδώ:

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