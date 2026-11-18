Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομίες της ΕΕ που δημοσιοποιήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος διατηρεί αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Η ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,4% το 2026, στο 3% το 2027 και στο 3,2% το 2028. Πρόκειται για επιδόσεις που τοποθετούν τη χώρα στην πρώτη ομάδα των ευρωπαϊκών οικονομιών, την ώρα που η Ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί με ρυθμούς μόλις 1,2%, 1,2% και 1,3%, αντίστοιχα.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές παραμένουν καθοδικοί, ωστόσο περιγράφει τις απειλές: "Οι διαταραχές του παγκόσμιου εμπορίου ενέχουν κινδύνους για τις προοπτικές του ναυτιλιακού τομέα της Κύπρου, ενώ οι αφίξεις τουριστών είναι ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Η σημαντική εξάρτηση από τις εισαγωγές, ιδίως από ενεργειακά αγαθά, αυξάνει την ευπάθεια της χώρας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς".

Οι οδηγοί της ανάπτυξης

Η ιδιωτική κατανάλωση, η οικοδομική δραστηριότητα και οι εξαγωγές υπηρεσιών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επέκταση των δραστηριοτήτων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η παρουσία διεθνών επιχειρήσεων έχει διευρύνει την παραγωγική βάση των υπηρεσιών και έχει ενισχύσει την εξωστρέφεια της οικονομίας.

Ωστόσο, η επιβράδυνση της μετεγκατάστασης εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολισμό, την οποία επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργεί την ανάγκη μετάβασης σε ένα μοντέλο που θα παράγει περισσότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, τεχνογνωσία και παραγωγικότητα.

Το εξωτερικό έλλειμμα

Η πιο χαρακτηριστική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας αποτυπώνεται στο υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αν και η χώρα εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στις υπηρεσίες, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, θα φθάσει το 10,3% του ΑΕΠ το 2026, θα περιοριστεί στο 9,5% το 2027 και θα παραμείνει στο 8,4% το 2028. Πρόκειται για μια επίμονη εξωτερική ανισορροπία.

Το πρόβλημα έχει δύο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τη μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές αγαθών, ιδιαίτερα ενέργειας. Η δεύτερη συνδέεται με τη δομή της οικονομίας και την παρουσία επιχειρήσεων ξένης ιδιοκτησίας, οι οποίες επαναπατρίζουν σημαντικό μέρος των κερδών τους. Έτσι, η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα δεν μεταφράζεται αναγκαστικά σε αντίστοιχη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η οικονομία αντιμετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης ή ότι η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη. Ωστόσο, η διατήρησή του σε τόσο υψηλά επίπεδα αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, διαφοροποίησης των εξαγωγών και περιορισμού της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα.

"Η μετεγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό στην Κύπρο αναμένεται να επιβραδυνθεί, ενώ οι εταιρείες σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, θα εδραιωθούν περισσότερο στην εγχώρια αγορά και θα επεκτείνουν τις εξαγωγικές αγορές τους. Η προσωρινή μείωση του εμπορικού πλεονάσματος λόγω της διαταραχής των τιμών του πετρελαίου και η συνεχιζόμενη αύξηση του επαναπατρισμού κερδών από επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το εξωτερικό ισοζύγιο", αναφέρει η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ενέργεια

Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργειακή διάσταση είναι κρίσιμη. Η Κύπρος εξακολουθεί να εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από εισαγόμενα καύσιμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της. Αυτό σημαίνει ότι μια διεθνής κρίση στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στο κόστος παραγωγής, στις τιμές των προϊόντων και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η σημερινή αναταραχή στη Μέση Ανατολή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας επηρεάζει την οικονομία όχι μόνο μέσω των λογαριασμών ηλεκτρισμού και των καυσίμων, αλλά και μέσω του κόστους μεταφορών, των τροφίμων και των ενδιάμεσων αγαθών.

Ο πληθωρισμός

Η μεγαλύτερη ευαισθησία της Κύπρου στον ενεργειακό πληθωρισμό αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για το 2026. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 3,9%, έναντι 3,3% στην ΕΕ και 3,2% στην Ευρωζώνη. Η διαφορά αυτή πιστοποιεί ότι η κυπριακή οικονομία είναι περισσότερο εκτεθειμένη στις αυξήσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Η εικόνα, πάντως, βελτιώνεται στη συνέχεια. Το 2027 ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,9%, έναντι 3,1% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2028 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%, έναντι 2,1% στην Ευρωζώνη. Η αποκλιμάκωση δεν αναιρεί, όμως, το γεγονός ότι η αρχική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο.

Χαμηλή ανεργία, αλλά και παραγωγικότητα

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι η αγορά εργασίας. Η ανεργία προβλέπεται να περιοριστεί στο 3,8% το 2026 και το 2027 και στο 3,7% το 2028. Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Ευρωζώνη είναι 6,4%, 6,5% και 6,6%. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και δείχνει ότι η κυπριακή οικονομία λειτουργεί σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης.

Ωστόσο η στενότητα στην αγορά εργασίας δυσκολεύει την εξεύρεση προσωπικού, αυξάνει τις μισθολογικές πιέσεις και δημιουργεί ερωτήματα για τη δυνατότητα της οικονομίας να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

Το 2027 αναμένεται να ενισχυθούν οι αποδοχές, μέσω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Η εξέλιξη θα στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αλλά θα αυξήσει ταυτόχρονα το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις και τη μισθολογική δαπάνη για το δημόσιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την ανάλυση των προβλέψεων, η αύξηση των αποδοχών ανά εργαζόμενο μπορεί να φθάσει το 5,1% το 2027, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας αναμένεται να δεχθεί πρόσθετες πιέσεις.

Δημοσιονομική απόδοση

Στο δημοσιονομικό πεδίο η Κύπρος βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική θέση από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ενώ η ΕΕ και η Ευρωζώνη αναμένεται να εμφανίσουν ελλείμματα της τάξης του 3,6%-3,8% του ΑΕΠ, η Κύπρος προβλέπεται να διατηρήσει πλεονάσματα 2,9% το 2026, 3,2% το 2027 και 3,3% το 2028.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από το 52,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 στο 46,3% το 2026, στο 40,6% το 2027 και στο 35,1% το 2028.

Η δημοσιονομική επίδοση είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη εάν ληφθεί υπόψη το κόστος της φορολογικής μεταρρύθμισης (0,7% του ΑΕΠ), και των μέτρων αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστος (0,4% του ΑΕΠ).

Τουρισμός και γεωπολιτική εξάρτηση

Μια ακόμη αδυναμία αφορά την έκθεση της Κύπρου στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τις τουριστικές εισροές, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδιά της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η πλήρης ανάκαμψη των αφίξεων θα πραγματοποιηθεί το 2027. Η ναυτιλία αντιμετωπίζει επίσης κινδύνους από τις διαταραχές στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές.