Η κίνηση ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική επέκταση του ελληνικού τραπεζικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού περιφερειακού τραπεζικού οργανισμού, με ηγετική παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, η συμφωνία αφορά την αγορά του 65% της Fibank από τους βασικούς μετόχους της, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €650 εκατ., το οποίο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε €6,731 ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών. Η Bulgarian Development Bank (BDB), η οποία κατέχει περίπου 18% της Fibank, έχει ήδη δεσμευτεί ανέκκλητα να διαθέσει τη συμμετοχή της στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Το υπόλοιπο περίπου 17% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Τράπεζα με μερίδιο 20%

Το στρατηγικό αποτέλεσμα της συναλλαγής είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού στη Βουλγαρία, με βάση το ενεργητικό και τις καταθέσεις. Η Fibank είναι σήμερα η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ενώ η Postbank καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.

Μετά τη συνένωσή τους, το νέο τραπεζικό σχήμα αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο αγοράς περίπου 20%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, με βάση τα δεδομένα της 30ής Σεπτεμβρίου 2026.

Η εξαγορά προσφέρει στη Eurobank σημαντική αύξηση του μεγέθους της στη βουλγαρική αγορά, αλλά και μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Σε pro forma βάση, η συμμετοχή της Βουλγαρίας στα καθαρά δάνεια του ομίλου αυξάνεται από περίπου 17% σε 24%, στις καταθέσεις από 13% σε 21% και στα καθαρά κέρδη από 15% σε 26%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ενσωμάτωση των εκτιμώμενων συνεργειών.

Η επιλογή της Βουλγαρίας συνδέεται και με τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας της, η οποία, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026, αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας νομισματικής αγοράς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επικαλείται η Eurobank, η οικονομία της χώρας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,6% το 2026, έναντι 1,4% για το σύνολο της ΕΕ.

Συνέργειες €70 εκατ.

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής λογικής της εξαγοράς αφορά τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από τη συνένωση των δύο τραπεζών. Η Eurobank εκτιμά ότι η πλήρης ενσωμάτωση της Fibank στην Postbank θα αποφέρει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των €70 εκατ. μετά από φόρους. Η πλήρης αξιοποίησή τους αναμένεται έως το 2029.

Παράλληλα, ο όμιλος προσδοκά πρόσθετα έσοδα μέσω σταυροειδών πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα των δύο τραπεζικών δικτύων και την ενισχυμένη παρουσία στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank, η Fibank αναμένεται, σε κανονικοποιημένη βάση και με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, να συνεισφέρει περίπου €190 εκατ. στα ετήσια κέρδη μετά από φόρους του ομίλου, με βάση τις προβλέψεις για το 2027.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα κέρδη μετά από φόρους της Eurobank κατά περίπου 12% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη αύξηση κεφαλαίου. Η απόδοση επί των κεφαλαίων που θα διατεθούν για την εξαγορά υπολογίζεται σε περίπου 21%.

Αύξηση κεφαλαίου €750 εκατ.

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank θα αξιοποιήσει μέρος του υφιστάμενου πλεονάσματος κεφαλαίων της, ενώ παράλληλα σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €750 εκατ.

Η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές. Η σχετική πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου προγραμματίζεται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 9 Δεκεμβρίου 2026. Η ολοκλήρωση της αύξησης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.

Η Eurobank εκτιμά ότι, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο pro forma δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) θα διαμορφωθεί κοντά στο 14%. Η εξαγορά του 100% της Fibank εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον συγκεκριμένο δείκτη.

Παρά τη σημαντική επενδυτική κίνηση, η τράπεζα διατηρεί τον στόχο διανομής του 55% των κερδών της στους μετόχους.

Σημειώνεται ότι η Fairfax Financial Holdings, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank με ποσοστό περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου, έχει εκφράσει τη στήριξή της στη συναλλαγή και προτίθεται να ψηφίσει υπέρ των σχετικών αποφάσεων στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Το αποτύπωμα των δύο τραπεζών

Η Fibank ιδρύθηκε στη Σόφια το 1993 και διαθέτει σήμερα 115 καταστήματα στη Βουλγαρία, τραπεζική θυγατρική στην Αλβανία και υποκατάστημα στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 2.700 εργαζομένους.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το συνολικό ενεργητικό της ανήλθε σε €10,6 δισ., τα μικτά δάνεια σε €5,6 δισ. και οι καταθέσεις πελατών σε €8,2 δισ. Τα καθαρά κέρδη της για το πρώτο εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €97 εκατ.

Από την πλευρά της, η Eurobank δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από το 2002 μέσω της Postbank, η οποία διαθέτει ενεργητικό €14,8 δισ., καθαρά δάνεια €9,9 δισ. και καταθέσεις €11,7 δισ. κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 181 καταστήματα λιανικής τραπεζικής και 11 κέντρα επιχειρηματικής τραπεζικής και εξυπηρέτησης πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με 3.143 εργαζομένους.

Σε επίπεδο ομίλου, η Eurobank κατέγραψε κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,209 δισ., με το σύνολο του ενεργητικού της να ανέρχεται σε €114,2 δισ. Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας συνεισέφεραν περίπου το 46% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση της απόκτησης του 65% της Fibank αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές τοποθετείται χρονικά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας, επισημαίνοντας ότι η συνένωση των δύο τραπεζών φιλοδοξεί να δημιουργήσει το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα.