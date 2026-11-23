Η διαδικασία αφορά αφενός οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και φοιτητριών που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 φοίτησαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, με την οικογένειά τους να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και αφετέρου επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών που σπούδασαν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων (https://sg-yxe.mof.gov.cy). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή λογαριασμού στην υπηρεσία CY Login, μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους.

Για τους αιτητές που δεν διαθέτουν λογαριασμό CY Login, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τις επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων, καθώς οι αιτητές θα πρέπει επιπρόσθετα να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση του λογαριασμού τους. Η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), βιντεοκλήσης ή με φυσική παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), με την προσκόμιση της ταυτότητάς τους.

Αντίθετα, για τις οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού CY Login.

Η Υπηρεσία καλεί τους δικαιούχους να μην αφήσουν την υποβολή των αιτήσεων για την τελευταία στιγμή, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας, στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση νέων αιτήσεων.