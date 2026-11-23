«Όλα έγιναν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι στρατιώτες μας χρησιμοποίησαν επτά ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια drones. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να τα αναχαιτίσει, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. «Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: χτυπήθηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα ρωσικό μαχητικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε μαζί με την κορβέτα.

Τα πλοία «αποτελούσαν θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους για την Ουκρανία, καθώς συνέβαλαν άμεσα στις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας», επεσήμανε από την πλευρά της η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) που συμμετείχε στην επιχείρηση.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι ένα ρωσικό πλοίο δέχθηκε επίθεση στο λιμάνι της Βεγγάζης και ένα άλλο –του οποίου δεν διευκρίνισαν τη σημαία-- λίγες ώρες αργότερα στα ανοικτά της πόλης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση που έχει την έδρα της στη Βεγγάζη, η έκρηξη «σημειώθηκε στο (ρωσικό) πλοίο που ήταν σταθμευμένο στο λιμάνι» και είχε σταματήσει εκεί για ανεφοδιασμό καυσίμων και προμηθειών, ενώ βρισκόταν καθοδόν προς τη Ρωσία.

Από την άλλη, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη κατήγγειλε τις προσπάθειες να μετατραπεί η Λιβύη «σε πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί έρευνα για τα πλήγματα αυτά, χωρίς να κατονομάσει τους υπεύθυνους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε μια «υποδειγματική επιχείρηση ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο». «Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στην επίθεση της Ρωσίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει τη χρήση θαλάσσιων drones και έχει εντείνει τις μεγάλου βεληνεκούς επιθέσεις του εναντίον του ρωσικού στόλου.

Η Μόσχα κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται έναν «σκιώδη στόλο» πλοίων που πλέουν με ξένες σημαίες για να μεταφέρει το πετρέλαιό της και άλλα προϊόντα παραβιάζοντας τις δυτικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ