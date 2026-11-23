Η λειτουργία του αγωγού μήκους 195 χιλιομέτρων διασυνδέει την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στη διοικητική περιοχή Darhan Muminggan United Banner με βιομηχανικούς χρήστες, ανακοινώθηκε σε μία διάσκεψη για την ανάπτυξη της βιομηχανίας του υδρογόνου το 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Μπαοτού.

Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα στις προσπάθειες της Κίνας για την ανάπτυξη μιας μεγάλης κλίμακας, μεγάλης απόστασης υποδομής μεταφοράς του υδρογόνου.

Η Μπαοτού έχει άφθονους πόρους ηλιακής και αιολικής ενέργειας, παρέχοντας μεγάλα φορτία ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.

Η ετήσια ικανότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου έχει φτάσει τους 7.800 τόνους, με σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής.

Στο μεταξύ, η εδραιωμένη βιομηχανική βάση της παραγωγής πράσινου υδρογόνου δημιουργεί δυναμική ζήτηση για υδρογόνου σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, της μεταλλουργίας των καυσίμων και των μεταφορών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μένγκ Τσνγκουέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ