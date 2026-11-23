Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην καταβολή της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο Grand Theft Auto, ένα από τα δημοφιλέστερα βιντεοπαιχνίδια παγκοσμίως, γνωστό και για το βίαιο περιεχόμενό του.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απάντησε με δικό του βίντεο, απευθυνόμενος αρχικά στους παππούδες και τις γιαγιάδες.

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, στρέφει την κριτική του στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος «που σας έκοψε τη 13η σύνταξη, 7 δισ. σε 7 χρόνια τώρα, και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω».

«Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους», προσθέτει με ειρωνική διάθεση.

Η κριτική του πρώην πρωθυπουργού δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο περιεχόμενο του παιχνιδιού. Στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτησή του, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή προβολή έναντι της ουσίας.

«Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής "Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία". Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί αντίφαση ανάμεσα στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αναφορά του πρωθυπουργού σε βιντεοπαιχνίδι ακατάλληλο για παιδιά.

«Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν», διερωτάται.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του...».