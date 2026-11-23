Είτε χρειάζεσαι χρηματοδότηση είτε αναζητάς καθημερινές τραπεζικές λύσεις, η εφαρμογή Eurobank Cyprus σου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσεις τη διαδικασία από το κινητό σου, όπου κι αν βρίσκεσαι, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Μέσω της εφαρμογής οι πελάτες της Eurobank έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες λύσεις και τα προϊόντα που προσφέρει η Τράπεζα και να εξυπηρετηθούν 24/7.

Το Προσωπικό δάνειο που προσφέρει η Εurobank αποτελεί μια ευέλικτη επιλογή χρηματοδότησης που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για κάλυψη προσωπικών ή έκτακτων αναγκών όπως αγορά οικιακών συσκευών, επίπλων, κ.α. Για εξασφάλιση Προσωπικού δανείου, οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση μέχρι €30.000 και να λάβουν άμεση έγκριση βάσει κριτηρίων και άμεση πίστωση του λογαριασμού τους μέχρι €10.000. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, με υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων μέσω της εφαρμογής, χωρίς προσωπικές εγγυήσεις και χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Αν πάλι επιθυμείτε να αποκτήσετε Πιστωτική κάρτα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η διαδικασία είναι το ίδιο απλή αφού τα έγγραφα υπογράφονται ηλεκτρονικά με άμεση έγκριση στη βάση κριτηρίων. Η κάρτα αποστέλλεται στα επόμενα 24ωρα χωρίς προσωπικές εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις. Επίσης, οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών της Eurobank συμμετέχουν στο πρωτοποριακό πρόγραμμα €πιστροφή. Σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει και για όσους επιλέξουν «Λογαριασμό με όριο».

Για το νέο αυτοκίνητο που ονειρεύεστε να οδηγήσετε, μπορείτε να αιτηθείτε δάνειο για Χρηματοδότηση αυτοκινήτου επιλέγοντας σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο και διάρκεια αποπληρωμής έως 7 χρόνια. Το δάνειο καλύπτει αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Αν πάλι ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι, τότε το Στεγαστικό δάνειο της Eurobank είναι το ιδανικό για το επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής σας. Με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 3 ή 5 χρόνια της δανειακής σύμβασης, συνοδεύεται από το πρόγραμμα «My Home Rewards» το οποίο προσφέρει επιστροφή χρημάτων έως €2.000 για αγορές επίπλων και οικιακού εξοπλισμού από συνεργαζόμενους εμπόρους. Για όσους βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αναζήτησης, το MyHome Guide συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για κάθε βήμα της διαδικασίας, ενώ η ομάδα της Eurobank βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για προσωπική εξυπηρέτηση και συμβουλευτική υποστήριξη.

Κοινός παρονομαστής όλων των χρηματοδοτικών επιλογών είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσα από μια σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία.

Μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση, να διαχειρίζονται λογαριασμούς και κάρτες, να πραγματοποιούν μεταφορές και πληρωμές, αποστολές μέσω Contact Pay, και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως το προσωρινό freeze καρτών και η δημιουργία εικονικής κάρτας μίας χρήσης ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία στην καθημερινή διαχείριση των λογαριασμών τους, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.