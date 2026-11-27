Η διεθνής δικτύωση, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αναζήτηση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CITEA πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (China International Import Expo – CIIE), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχοντας στο Κυπριακό Περίπτερο.

Παράλληλα με την παρουσία του στο Κυπριακό Περίπτερο, ο CITEA πραγματοποίησε σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων με σημαντικές διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Temu, Huawei, Alibaba και MiniMax. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τις κυπριακές επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Η διπλή αυτή προσέγγιση επέτρεψε στον Σύνδεσμο αφενός να εκπροσωπήσει το κυπριακό ICT οικοσύστημα σε ένα διεθνές περιβάλλον και αφετέρου να αναπτύξει απευθείας διαύλους επικοινωνίας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας.

Πέρα από τις συναντήσεις: Τι αποκομίσαμε από την εμπειρία

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της επίσκεψης ήταν η ανάγκη καλύτερης κατανόησης της κινεζικής αγοράς, του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες.

Οι επαφές με εταιρείες και οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς ανέδειξαν τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών πλατφορμών, των προηγμένων τεχνολογικών υποδομών και των λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Παράλληλα, η εμπειρία ανέδειξε ότι η πρόσβαση σε μια νέα αγορά δεν περιορίζεται στην εξεύρεση εμπορικών συνεργατών. Απαιτεί κατανόηση του τοπικού επιχειρηματικού πλαισίου, των αναγκών των εταιρειών, των κανονιστικών απαιτήσεων και, κυρίως, τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους κατάλληλους συνεργάτες.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις τεχνολογίας, αυτή η γνώση αποτελεί ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών και τη διερεύνηση νέων αγορών.

Στρατηγικές επαφές και νέες δυνατότητες συνεργασίας

Οι συναντήσεις με τις Temu, Huawei, Alibaba και MiniMax αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της αποστολής, καθώς έδωσαν την ευκαιρία για απευθείας επικοινωνία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές πλατφόρμες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση κοινών ενδιαφερόντων και πιθανών πεδίων συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υπηρεσίες, την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών που δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες επιχειρηματικές επαφές, αλλά μπορούν να εξελιχθούν σε πιο οργανωμένες πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των μελών του CITEA.

Μεταξύ των προοπτικών που εξετάζονται είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων workshops και ενημερωτικών σεμιναρίων, η ανταλλαγή ομιλητών και εμπειρογνωμόνων σε συνέδρια και εκδηλώσεις, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών άμεσης επικοινωνίας μεταξύ κυπριακών επιχειρήσεων και διεθνών τεχνολογικών οργανισμών.

Τι σημαίνουν αυτές οι επαφές για τις κυπριακές επιχειρήσεις;

Η Κύπρος διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων πληροφορικής, με σημαντική τεχνογνωσία σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, η κυβερνοασφάλεια, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η διερεύνηση συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εφαρμογές και πρακτικές, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την καινοτομία. Παράλληλα, δημιουργούνται δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργειών με διεθνείς οργανισμούς, διευρύνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και η δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας και δικτύωσης που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες συνεργασίες και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Από τη διεθνή παρουσία σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες

Για τον CITEA, η αξία τέτοιων αποστολών δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των συναντήσεων ή των επαφών που πραγματοποιούνται, αλλά κυρίως από το τι ακολουθεί.

Η επόμενη φάση επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των επαφών που δημιουργήθηκαν και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων προς όφελος των μελών του Συνδέσμου.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας που θα επιτρέψει στις κυπριακές επιχειρήσεις να ενημερωθούν για διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, να έρθουν σε επαφή με διεθνείς οργανισμούς και να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες μέσα από οργανωμένες δράσεις, θεματικές συναντήσεις και πρωτοβουλίες ανταλλαγής γνώσης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των επαφών αυτών μπορεί να ενισχύσει το περιεχόμενο των μελλοντικών εκδηλώσεων του CITEA, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να έρθουν σε άμεση επαφή με διεθνείς ομιλητές, ειδικούς και εκπροσώπους εταιρειών που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας.

Η συμμετοχή στη CIIE, αλλά και οι επαφές που έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψης του CITEA στην Κίνα, αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Συνδέσμου να ενισχύσει τη διεθνή δικτύωση του κυπριακού τομέα τεχνολογίας και να δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας με αγορές και οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο τοπικό οικοσύστημα.

*Διευθύντριας CITEA