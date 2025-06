Μειώθηκαν τα επιτόκια δανείων για τις συστημικές τράπεζες

Σε μείωση των δανειστικών τους επιτοκίων προχώρησαν τον Απρίλιο οι συστημικές τράπεζες. Στα καταθετικά επιτόκια, η πτωτική τάση παρατηρήθηκε σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά στοιχεία για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Επιτόκια δανεισμού

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις) μειώθηκε στο 3,71% τον τέταρτο μήνα του 2025 από 4,23% τον Μάρτιο και 4,24% τον Φεβρουάριο.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Τρ. Κύπρου και φθάνει το 5,15% από 5,20% τον προηγούμενο μήνα και 5,42% τον Φεβρουάριο. Ακολουθεί η Astrobank με 4,27% σημειώνοντας αύξηση από 3,97% τον Μάρτιο και 3,18% τον Φεβρουάριο.

Η Eurobank μείωσε το επιτόκιο στο 3,92% από 4,58% τον Μάρτιο, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο που ήταν 3,84%.

Για την Ελληνική, το επιτόκιο μειώθηκε στο 2,48% από 2,50% τον Μάρτιο και 3,45% τον Φεβρουάριο. Το χαμηλότερο επιτόκιο έχει η Alpha Bank με 2,41%.

Οι καταθέσεις

Στις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο για νοικοκυριά μειώθηκε στο 1,26% από 1,41% τον Μάρτιο και 1,51% τον Φεβρουάριο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Eurobank με 1,65% από 1,88% τον προηγούμενο μήνα και 1,79% τον Φεβρουάριο.

Ακολουθεί η Jordan Ahli Bank με 1,38% από 1,50% τον Μάρτιο και 1,79% τον Φεβρουάριο και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ με 1,29% από 1,61% τον προηγούμενο μήνα και 2,02% τον δεύτερο μήνα του φετινού χρόνου.

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δίνει επιτόκιο 1,17% από 1,31% τον Μάρτιο και 1,53% τον Φεβρουάριο. H Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ δίνει επιτόκιο 1,11% από 1,30% τον δεύτερο μήνα του 2025, η Alpha Bank Cyprus Ltd 1,04% από 1,07%, η Ancoria Bank Ltd 1,08% από 1,21% και η Astrobank Public Co Ltd 0,90% από 0,92%.

Η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει επιτόκιο 0,99% από 1,09% τον Μάρτιο και 1,29% τον Φεβρουάριο και η Τράπεζα Κύπρου 0,86% από 0,93% και 1,05% αντίστοιχα.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτείνονται στα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα για ενημέρωση για τα προσφερόμενα επιτόκια.