Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων: Επτά αλήθειες για το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού

Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων!

Ξεκίνησε το 1976 από τον Dean R. Campbell, ιδρυτή του Left-Handers Club. Η σημερινή ημέρα έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει για τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζει περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού – από ψαλίδια και ανοιχτήρια μέχρι τις κιθάρες.

Παρακάτω ακολουθούν επτά αλήθειες για τους αριστερόχειρες που ίσως δεν γνωρίζετε:

Το στίγμα

Δυστυχώς, οι αριστερόχειρες θεωρούνταν ιστορικά κακοί ή δόλιοι. Η μαύρη μαγεία αναφερόταν συχνά ως «ο δρόμος του αριστερού χεριού» και τον Μεσαίωνα κάηκαν στην πυρά ως σύμμαχοι του διαβόλου.

Αυτό πιθανόν να μην βοηθήθηκε από τα θρησκευτικά κείμενα που επικεντρώνονταν στο δεξί χέρι – συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, όπου το δεξί χέρι του Θεού θεωρείται το προτιμητέο.

Λεκέδες με μελάνι

Πριν από την ανάπτυξη της πένας μελανιού, το γράψιμο αριστερόχειρα με πένα σήμαινε ότι το μελάνι μουντζούρωνε το χαρτί.

Στα σχολεία, τα παιδιά αναγκάζονταν να γράφουν με το δεξί τους χέρι – με τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου το αριστερό τους χέρι δένονταν πίσω από την πλάτη τους. Αυτή η σκληρή πρακτική και άλλες παρόμοιες ήταν κοινές σε διάφορες χώρες και σχολικά συστήματα – από τις ΗΠΑ έως τη Ρωσία και την Ταϊβάν, όπου περίπου το 59,3% των φυσικά αριστερόχειρων παιδιών είχαν αναγκαστεί να γίνουν δεξιόχειρα σύμφωνα με μια μελέτη του 2007.

Πολιτισμικές συσχετίσεις

Οι αρνητικές συσχετίσεις δεν τελειώνουν με τη μαγεία και την αδεξιότητα.

Το αριστερό χέρι θεωρείται ακόμα ακάθαρτο σε πολλά μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, στην Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ και τη Μέση Ανατολή θεωρείται αγενές να παίρνεις αντικείμενα ή να τρως με το αριστερό χέρι. Επίσης, στους Μουσουλμάνους είναι σύνηθες να χρησιμοποιούν το αριστερό χέρι για προσωπική καθαριότητα, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής στο Ισλάμ.

Μια ανδροκρατούμενη «τάση»

Οι αριστερόχειρες είναι πιο πιθανό να είναι άνδρες. Σύμφωνα με τη μελέτη του 2008 «Sex differences in left-handedness: a meta-analysis of 144 studies», το 23% περισσότερων ανδρών είναι αριστερόχειρες.

Ημικρανίες και αλλεργίες

Μια μελέτη του 1982 από τους Norman Geschwind και Peter Behan έδειξε ότι οι αριστερόχειρες είχαν στατιστικά υψηλότερη συχνότητα διαταραχών του ανοσοποιητικού (συμπεριλαμβανομένων αλλεργιών και αυτοάνοσων ασθενειών) σε σύγκριση με τους δεξιόχειρες.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι αριστερόχειρες ήταν περίπου δύο φορές πιο πιθανό να υποφέρουν από ημικρανίες σε σχέση με τους δεξιόχειρες.

Ένα πλεονέκτημα δημιουργικότητας;

Δεν είναι όλα κακά νέα, καθώς οι αριστερόχειρες θεωρούνται συχνά πιο δημιουργικοί.

Μια μελέτη του 2021 με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε ότι περίπου το 20% των αριστερόχειρων παρουσίαζαν περισσότερη δραστηριότητα στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου σε περιοχές σχετικές με την κίνηση, σε σύγκριση με μόνο 5% των δεξιόχειρων.

Είναι τεκμηριωμένο ότι οι αριστερόχειρες χρησιμοποιούν συχνότερα το δεξί μέρος του εγκεφάλου για ορισμένες εργασίες – μια πλευρά που συχνά συνδέεται όχι μόνο με τον χωρικό προσανατολισμό αλλά και με τη δημιουργικότητα. Δεν είναι περίεργο που ο Leonardo Da Vinci, ο Charlie Chaplin, ο Jimi Hendrix, ο David Bowie και ο Kurt Cobain ήταν αριστερόχειρες…

Άλλες διάσημες αριστερόχειρες προσωπικότητες περιλαμβάνουν τις Oprah Winfrey, Hugh Jackman, Lady Gaga, Prince William, Jennifer Lawrence και τον δημιουργό των Simpsons, Matt Groening – που εξηγεί γιατί ο Bart γράφει με το αριστερό του χέρι.

Με πληροφορίες από euronews.com / lifo.gr