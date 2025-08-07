Παπαναστασίου: Έξι μέτρα για μείωση περικοπών ενέργειας

Σε έξι μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για μείωση του ποσοστού των περικοπών ενέργειας, αναφέρεται ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, ενημερώνοντας ότι εξετάζεται η εξασφάλιση χρηματοδότησης για πιθανά μελλοντικά σχέδια χορηγιών που θα αφορούν αποθήκευση σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ο υπουργός καταγράφει τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ.

1. Σχέδια χορηγιών για προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας

Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ-αναβαθμίζω για κατοικίες» στις επιλέξιμες δαπάνες του οποίου περιλαμβάνονται τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί στις 27/3/2025.

Το υπουργείο εξετάζει επίσης την εξασφάλιση χρηματοδότησης για πιθανά μελλοντικά σχέδια χορηγιών που θα αφορούν αποθήκευση σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις.

2. Προώθηση κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε παρέκκλιση από τις πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου, ώστε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) να έχει υπό την κυριότητά του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Ο ΔΣΜΚ έλαβε έγκριση από τη ΡΑΕΚ τον Μάιο για εγκατάσταση τριών συστημάτων αποθήκευσης σε τρεις υφιστάμενους υποσταθμούς. Ένας από τους όρους που έθεσε η ΡΑΕΚ στον ΔΣΜΚ είναι όπως η υλοποίηση και η σύνδεση των συστημάτων αποθήκευσης να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

3. Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης από την ΑΗΚ στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς στη Δεκέλεια και στη Μονή

H AHK έλαβε άδεια από τη ΡΑΕΚ για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας και στην παρούσα φάση προχωρεί με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάστασή του. Η ΑΗΚ υπέβαλε επίσης αίτηση στη ΡΑΕΚ και για σύστημα αποθήκευσης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στη Μονή.

4. Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα, ήδη αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ

Ο υπουργός ενημερώνει ακόμη ότι δημοσιεύθηκε διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών με το οποίο εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής άδειας εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε ήδη αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 20 τετραγωνικά μέτρα εδαφοκάλυψη και τα 3 μέτρα ύψος. Το ΥΠΕΣ βρίσκεται τώρα σε διαδικασία αναθεώρησης του υπό αναφορά διατάγματος, για να μεγαλώσει η εδαφοκάλυψη για την οποία δεν θα απαιτείται έκδοση πολεοδομικής άδειας. Παράλληλα, προωθείται η δημοσίευση αντίστοιχου διατάγματος για εξαίρεση των συγκεκριμένων συστημάτων και από τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

5. Η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό αδειών τόσο για κεντρικά συστήματα αποθήκευσης όσο και για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης, σε συνδυασμό με έργα ΑΠΕ.

6. Προώθηση της υδροηλεκτρικής αποθήκευσης

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας που λαμβάνεται από την ΕΕ, είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σε σχέση με υλοποίηση υδροηλεκτρικής αποθήκευσης σε κάποιο από τα φράγματα της Κύπρου.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, προωθούνται και ενέργειες ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος και να συνεχίζεται η ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας σε όσους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ΑΠΕ το επιθυμούν και έχουν την κατάλληλη τεχνική δυνατότητα.