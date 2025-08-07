Νέα μείωση του πληθωρισμού, -0.9% οι τιμές τον Ιούλιο

Νέα μείωση για τρίτο συνεχή μήνα παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9% έναντι ετήσιας μείωσης 0,4% τον Ιούνιο

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο μειώθηκε και τον Μάιο του 2025 κατά 0,2%, καταγράφοντας μείωση για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2021.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,7%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-12,2%) και στα Πετρελαιοειδή (-8,1%). Σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) (-2,0%).

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,0%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,1%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-12,4%) και Μεταφορές (2,1%).

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,27) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,72).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,92).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,57), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,94).

Τα Πετρελαιοειδή (0,16) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,71).

To επτάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,65%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,8%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,8%) και Εκπαίδευση (3,8%).