ΥΠΟΙΚ: Εισπράχθηκαν €568 εκατ. από Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σημειώνεται επίσης ότι, μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί πέντε αιτήματα πληρωμής για τις έξι από τις δέκα δόσεις χορηγίας

Με την είσπραξη των €76 εκατ. σήμερα, το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται στα €568 εκατ., αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

 Σημειώνεται επίσης ότι, μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί πέντε αιτήματα πληρωμής για τις έξι από τις δέκα δόσεις χορηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την εκταμίευση της πέμπτης δόσης χορηγίας προς την Κύπρο, ύψους €76 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Η εκταμίευση αυτή πραγματοποιείται μετά την επιτυχή υλοποίηση 23 οροσήμων και στόχων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η απορρόφηση κονδυλίων από τον ΜΑΑ βασίζεται στην έγκαιρη και επαληθευμένη επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων που κατανέμονται σε 10 δόσεις μέχρι και το 2026. Στις 18 Δεκεμβρίου 2024, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή το 4ο  αίτημα πληρωμής για την 5η δόση χορηγίας.  Τα 23 ορόσημα και στόχοι που επιτευχθήκαν αφορούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας και βελτίωσης του πλαισίου επιχειρηματικών συναλλαγών, στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών, στην υγεία, στην πράσινη μετάβαση με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, στην υγεία και στην έρευνα και καινοτομία.

 

«Η κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην έγκαιρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

