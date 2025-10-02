Ετήσια αύξηση 1,8% στο δείκτη οικονομίας ΚΟΕ- Ήπια επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,1% τον Αύγουστο και 2,2% τον Ιούλιο του 2025. H επιβράδυνση της ετήσιας μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Σεπτέμβριο υποδηλώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική της κυπριακής οικονομίας, η οποία παρά τη διατήρησή της σε θετική πορεία, παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα.

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,1% τον Αύγουστο και 2,2% τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η ετήσια μεγέθυνση του ΣΠΟΔ επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τις εξελίξεις τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς προπορευόμενους δείκτες.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ, ο –προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι πωλήσεις ακινήτων συνέβαλαν στην επιβράδυνση της ανόδου του ΣΠΟΔ κατά τους τελευταίους μήνες.

Αντίθετα, η θετική πορεία των άλλων προπορευόμενων δεικτών που συνθέτουν τον ΣΠΟΔ, όπως οι τουριστικές αφίξεις και το λιανικό εμπόριο, σε συνδυασμό με την πτώση της εβδομαδιαίας τιμής του αργού πετρελαίου Brent, αντιστάθμισαν εν μέρει τις αρνητικές πιέσεις και ενίσχυσαν τη συνολική μεγέθυνση του ΣΠΟΔ.

Συνοπτικά, η επιβράδυνση της ετήσιας μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Σεπτέμβριο υποδηλώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική της κυπριακής οικονομίας, η οποία παρά τη διατήρησή της σε θετική πορεία, παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα.