Φιλική νίκη για τον Kuutio Homes Παφιακό απέναντι στον Φοίνικα Σύρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα του Παφιακού τα φιλικά προετοιμασίας στην Ερμούπολη, επικρατώντας χτες του Φοίνικα Σύρου στο τάι μπρέικ με 2-3 σετ.

 Ο Kuutio Homes Παφιακός προηγήθηκε με 0-1 σετ, είδε τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν, πήρε εκ νέου προβάδισμα και τελικά ο Φοίνικας έστειλε την αναμέτρηση στο 5ο σετ.

Εκεί η ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη έδειξε χαρακτήρα και κατέκτησε τη φιλική νίκη στο πρώτο από τα δύο τεστ που θα δώσει στη Σύρο.

Όπως αναφέρεται τα παιχνίδια διεξάγονται στο Αθλητικό Κέντρο «Δημήτριος Βικέλας» στο πλαίσιο του τελικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας  ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς αλλά και του επικείμενου αγώνα Super Cup.

 Ο Παφιακός αγωνίζεται ξανά σήμερα (02/10) στις 18:00 με τον Φοίνικα Σύρου, ενώ την επομένη (03/10) επιστρέφει στη βάση του

