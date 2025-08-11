Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αυξημένο κατά €223 εκατ. το εμπορικό έλλειμμα- Πάνω 31% οι εξαγωγές, 15% οι εισαγωγές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα €3,87 δισ. σε σύγκριση με €3,65 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024

Αυξημένο κατά €223 εκατ. είναι το εμπορικό έλλειμμα το εξάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η αύξηση για τις συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 έφθασε το 31,4% στα €2,6 δισ. σε σύγκριση με €2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά 15% φθάνοντας στα €6,5 δισ. σε σύγκριση με €5.6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε €3,87 δισ . σε σύγκριση με €3,65 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιούνιος

Οι  συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 αυξήθηκαν κατά 21,1% στο €1,1 δισ. σε σύγκριση με €920,3 εκατ. τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €588,0 εκατ. και από τρίτες χώρες €526,7 εκατ. σε σύγκριση με €554,3 εκατ. και €366,0 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €50,6 εκατ. έναντι €77,8 εκατ. τον Ιούνιο 2024.

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 σημείωσαν αύξηση 11,9% φθάνοντας στα €506,5 εκατ. σε σύγκριση με €452,5 εκατ. τον Ιούνιο 2024.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €141,5 εκατ. και προς τρίτες χώρες €365,0 εκατ., σε σύγκριση με €127,8 εκατ. και €324,7 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €63,3 εκατ. έναντι €160,6 εκατ. τον Ιούνιο 2024.

 

 

Tags

εισαγωγέςεξαγωγέςΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited