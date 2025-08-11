Αυξημένο κατά €223 εκατ. το εμπορικό έλλειμμα- Πάνω 31% οι εξαγωγές, 15% οι εισαγωγές

Αυξημένο κατά €223 εκατ. είναι το εμπορικό έλλειμμα το εξάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η αύξηση για τις συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 έφθασε το 31,4% στα €2,6 δισ. σε σύγκριση με €2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά 15% φθάνοντας στα €6,5 δισ. σε σύγκριση με €5.6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε €3,87 δισ . σε σύγκριση με €3,65 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιούνιος

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 αυξήθηκαν κατά 21,1% στο €1,1 δισ. σε σύγκριση με €920,3 εκατ. τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €588,0 εκατ. και από τρίτες χώρες €526,7 εκατ. σε σύγκριση με €554,3 εκατ. και €366,0 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €50,6 εκατ. έναντι €77,8 εκατ. τον Ιούνιο 2024.

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 σημείωσαν αύξηση 11,9% φθάνοντας στα €506,5 εκατ. σε σύγκριση με €452,5 εκατ. τον Ιούνιο 2024.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €141,5 εκατ. και προς τρίτες χώρες €365,0 εκατ., σε σύγκριση με €127,8 εκατ. και €324,7 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €63,3 εκατ. έναντι €160,6 εκατ. τον Ιούνιο 2024.