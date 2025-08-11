Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία στην Ουκρανία

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:08 ώρα Κύπρου, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 31 Ιουλίου

Άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα χάρη στην αισιοδοξία για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξασφάλισε τη διπλωματική στήριξη από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ενόψει της συνόδου κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπου το Κίεβο φοβάται ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ίσως προσπαθήσουν να ορίσουν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, δήλωσε ότι μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο» πλευρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

