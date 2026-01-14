Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου - Παραμαλιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνών για τον αγνοούμενο Ρώσο υπήκοο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Νεκρός άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου - Παραμαλιού, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός εντοπίστηκε από πολίτη στην παραλία της Αυδήμου, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Στη σκηνή μετέβησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ, προκειμένου να διενεργηθούν οι πρώτες εξετάσεις.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το πτώμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Βρετανικών Βάσεων (SBA). Για τον λόγο αυτό, η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, τις τελευταίες μέρες, η Αστυνομία πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή Πισσουρίου, για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 7 Ιανουαρίου.

