Λεμεσός: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου - Παραμαλιού

Νεκρός άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου - Παραμαλιού, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός εντοπίστηκε από πολίτη στην παραλία της Αυδήμου, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Στη σκηνή μετέβησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ, προκειμένου να διενεργηθούν οι πρώτες εξετάσεις.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το πτώμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Βρετανικών Βάσεων (SBA). Για τον λόγο αυτό, η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, τις τελευταίες μέρες, η Αστυνομία πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή Πισσουρίου, για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 7 Ιανουαρίου.

