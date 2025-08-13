Τουριστική μάχη στην Ιταλία- «Κονταροχτυπήματα» κυβέρνησης- αντιπολίτευσης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συνεχίζεται στην Ιταλία ο προβληματισμός σχετικά με την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου

Πολλοί ξενοδόχοι, εστιάτορες και επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται οργανωμένες πλαζ επιμένουν ότι σε σχέση με πέρυσι, η παρουσία τουριστών στα παραθαλάσσια θέρετρα έχει σημειώσει μείωση 15%, με κάμψη η οποία αγγίζει το 25% σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όμως, θεωρεί πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προκειμένου να μπορέσει να επιτεθεί στην κυβέρνηση, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις» και πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αφίξεις τουριστών έχουν αυξηθεί».

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον» υπογράμμισε.

Πολλοί επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα επιμένουν, όμως, ότι το πρόβλημα αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και ότι η μείωση του εσωτερικού τουρισμού δεν μπορεί να καλυφθεί από τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τις διανυκτερεύσεις τους, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Από τη μεριά της, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, απάντησε στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό ότι αντί να απευθύνεται στην αντιπολίτευση, «θα έπρεπε να απευθυνθεί στις ιταλικές οικογένειες που έχουν υπερβολικά χαμηλούς μισθούς και δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ενώ η κυβέρνηση μπλοκάρει την έγκριση του κατώτατου μισθού και δεν αντιμετωπίζει τη συνεχή αύξηση των λογαριασμών των νοικοκυριών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΙταλίαΤουρισμόςιταλίατουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΙΤΑΛΙΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

