Υψηλή ζήτηση και βλάβες έφεραν περικοπές ρεύματος

Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα και αύριο, ανεβάζουν την πίεση στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ενώ οι βλάβες σε μονάδες παραγωγής σε Δεκέλεια, Μονή και Βασιλικό δυσχεραίνουν ακόμα περαιτέρω την κατάσταση....

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!