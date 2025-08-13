Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Υψηλή ζήτηση και βλάβες έφεραν περικοπές ρεύματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οι υψηλές θερμοκρασίες, τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και βλάβες σε μονάδες παραγωγής ενέργειας ανεβάζουν την πίεση στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Ελεγχόμενη εκ περιτροπής διακοπή ρεύματος χθες από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα και αύριο, ανεβάζουν την πίεση στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ενώ οι βλάβες σε μονάδες παραγωγής σε Δεκέλεια, Μονή και Βασιλικό δυσχεραίνουν ακόμα περαιτέρω την κατάσταση....

