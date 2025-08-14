Η Κίνα επιδοτεί το επιτόκιο σε καταναλωτικά δάνεια για αύξηση κατανάλωσης

Το Πεκίνο δρομολογεί την χορήγηση επιδοτήσεων επιτοκίου για προσωπικά καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένων προδιαγραφών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την αύξηση της κατανάλωσης, σύμφωνα με μία επίσημη ανακοίνωση που έγινε την Τρίτη.

Οι επιδοτήσεις επιτοκίων σύμφωνα με την ανακοίνωση που κατάρτισαν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, αλλά και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, θα είναι διαθέσιμες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2025, μέχρι την 31η Αυγούστου του 2026.

Κατά την αναφερόμενη περίοδο, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδοτήσεις για δάνεια προσωπικής κατανάλωσης που έχουν εκδοθεί από δανειοδοτικούς φορείς εκτός των επιχειρήσεων έκδοσης πιστωτικών καρτών, με αποδεδειγμένη χρήση των δανείων για την αγορά καταναλωτικών αγαθών.

Πηγή: ΚΥΠΕ