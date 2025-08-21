Απάτες: Εκατομμύρια «χαμένα» στο διαδίκτυο

Του Βασίλη Ζήκου

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στη χώρα μας το κυβερνοέγκλημα και οι διαδικτυακές απάτες, με πάνω από €30.000.000 να έχουν κάνει φτέρα από τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στον «Π» ο Ανδρέας Αναστασιάδης, στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και νυν βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες παρουσιάζουν αύξηση και οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση αλλεπάλληλων ανακοινώσεων, διαμηνύοντας πως οι απάτες στο διαδίκτυο αλλάζουν μορφή συνεχώς για να παγιδεύσουν τα υποψήφια θύματά τους. Πιο πρόσφατο κρούσμα, η καταγγελία δύο ανδρών στο ΤΑΕ Λευκωσίας για δήθεν επενδύσεις χιλιάδων ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Στις 10 και 12 Αυγούστου, αντίστοιχα, ένας 37χρονος και ένας 45χρονος έδειξαν ενδιαφέρον σε αγγελία εργασίας και ένας δήθεν οικονομικός σύμβουλος τους παρότρυνε να επενδύσουν με εμβάσματα άνω των 40.000 ευρώ και 20.000 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, μεταφέροντάς τα σε ψηφιακό πορτοφόλιο, κατά τις υποδείξεις του, προτού τους ζητήσει επιπλέον χρήματα για σκοπούς εκταμίευσης των κερδών, με τους δύο καταγγέλλοντες να διαπιστώνουν την εξαπάτησή τους.

Η σκοτεινή Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο κ. Αναστασιάδης εξηγεί πως αυτό οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη και κυρίως την κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), η οποία αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό στη μεθοδολογία των διαδικτυακών απατών.

«Η ανωνυμία, η δημιουργία ψεύτικων προφίλ με πλαστά παραστατικά, οι υψηλές αποδόσεις κερδών σε συνδυασμό με τα προηγμένα και ταχέως εξελισσόμενα εργαλεία AI» φτιάχνουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ παραγόντων προς όφελος των εγκληματιών.

«Ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι σημαντικός, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τελείως τους όρους του παιχνιδιού», τονίζει ο αξιωματικός της Αστυνομίας, και επισημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση τα θύματα δέχθηκαν ένα είδος ψυχολογικού εκβιασμού από τον ύποπτο, ο οποίος τους απείλησε με διακοπή συνεργασίας αν δεν του εμπιστεύονταν μεγαλύτερα ποσά.

«Συνήθως τα θύματα ξεκινούν με μικροποσά ή ακόμα και με λίγες χιλιάδες ευρώ και οι απατεώνες τους πιέζουν να καταθέσουν πολλές χιλιάδες ευρώ που ενίοτε είναι ολόκληρο το εφάπαξ ή οι οικονομίες μιας ζωής», εξηγεί.

Ο χρόνος, ακριβό νόμισμα

Ερωτηθείς ο κ. Αναστασιάδης αν επιστρέφονται ποσά στα θύματα, ανέφερε πως οι Αρχές έχουν καταφέρει την επιστροφή μέρους κλοπιμαίων ποσών, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσουν το σύνολό τους, και καλεί τους πολίτες που πέφτουν θύματα απάτης να ενημερώνουν τις Αρχές άμεσα, καθώς ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση της διαδρομής του χρήματος.

«Όσο πιο γρήγορα το καταγγείλεις τόσο το καλύτερο, διότι τα κρυπτονομίσματα, σε σχέση με άλλες απάτες, διασπώνται ταχύτατα μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και αυτή είναι η παράκλησή μας προς τον κόσμο», ανέφερε ο ίδιος. Σε άλλο σημείο, ο αξιωματικός τόνισε πως η σύλληψη και έκδοση των δραστών είναι πρόκληση για την Αστυνομία παρά τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ, με τουλάχιστον 8 εντάλματα σύλληψης να εκκρεμούν. Εξήγησε πως η έκδοση των υπόπτων από χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία ή το Πακιστάν, εμποδίζεται εξαιτίας καθυστερήσεων στην εύρεση στοιχείων και στον εντοπισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν σε αντίστοιχο περιστατικό χάθηκαν πάνω από €380.000. «Ορισμένες φορές κάποιοι άνθρωποι ποντάρουν ποσά σε δήθεν επενδυτικά πακέτα που φτάνουν έως και τις €300.000 με δέλεαρ την υπόσχεση μεγάλων ποσών στους δύσκολους αυτούς καιρούς», δηλώνει ο αξιωματικός, τονίζοντας πως «πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και να μη βιαζόμαστε, αφού η ωριμότητα και η ψυχραιμία προδίδουν τον απατεώνα», και συνέστησε προσοχή στις συναλλαγές του διαδικτύου, προτρέποντας να κάνουμε χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Ο κ. Αναστασιάδης περιέγραψε το φαινόμενο αυτό ως παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό και πως η Κύπρος δεν συνιστά εξαίρεση και επανέλαβε ότι «απαιτείται η επαγρύπνηση όλων προς όσους υπόσχονται εύκολο και γρήγορο χρήμα!»