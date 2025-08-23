Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Κύπριοι και οι Ευρωπαίοι με την οικονομική τους κατάσταση

Ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, είναι ο βαθμός ικανοποίησης των Κυπρίων από την οικονομική τους κατάσταση, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Τα στοιχεία που έχουν έτος αναφοράς το 2022 δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, οι πολίτες στην ΕΕ αξιολόγησαν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε μια κλίμακα από 0 έως 10.

Στην Κύπρο, ο βαθμός ικανοποίησης είναι 6,4 από τα δέκα από 6,1 το 2018 και 5,2 το 2013.

Τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ικανοποίησης καταγράφονται στην Ολλανδία και τη Φινλανδία, και οι δύο με 7,6, ακολουθούμενες από τη Σουηδία με 7,4 και την Αυστρία με 7,3.

Αντίθετα, υπήρχαν 6 χώρες της ΕΕ όπου το επίπεδο ικανοποίησης ήταν κάτω από 6, που σημαίνει ότι οι πολίτες ήταν περισσότερο δυσαρεστημένοι παρά ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση.

Η χαμηλότερη βαθμολογία καταγράφηκε στη Βουλγαρία με 4,6, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (5,3), την Κροατία (5,7), τη Σλοβακία (5,8), την Ουγγαρία και τη Λετονία (και οι δύο με 5,9).

Βελτίωση οικονομικής κατάστασης από 2013

Από το 2013 έως το 2022, η ικανοποίηση των πολιτών από την οικονομική τους κατάσταση αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ . Εξαιρέσεις ήταν η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, όπου μειώθηκε ελαφρώς, και η Γαλλία και η Φινλανδία, όπου παρέμεινε στάσιμη (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2022 για τη Γερμανία).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (+1,4 μονάδες) και στην Ιρλανδία, την Κύπρο και τη Σλοβενία (+1,3, +1,2 και +1,1 μονάδες, αντίστοιχα).