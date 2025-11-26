Δύο ιταλικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέφουν στη ζωή - Ποιες είναι

Οι ιστορικές ιταλικές εταιρείες Itala και Osca επιστρέφουν στη ζωή, έπειτα από 92 και 59 χρόνια που παρέμεναν ανενεργές αντίστοιχα.

Οι ιταλικές μάρκες Itala και Osca ανήκουν στον επιχειρηματία Massimo Di Riccio, ιδρυτή του ομίλου DR, ο οποίος λανσάρει αυτοκίνητα στην ιταλική αγορά. Όσον αφορά την Osca, η επίσημη ιστοσελίδα της λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η ιστοσελίδα της Itala ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες.

Η δηλωμένη πρόθεση του Massimo Di Riccio για την αναβίωση των Itala και Osca είναι να επαναλάβει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει έως τώρα: δηλαδή να λανσάρει στην αγορά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής με μικρές τροποποιήσεις, και στη συνέχεια να ξεκινήσει ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία νέων μοντέλων επί ιταλικού εδάφους.

Η Itala ιδρύθηκε το 1903 και παρέμεινε ενεργή έως το 1934. Έχει μείνει στην ιστορία για δύο θρυλικά κατορθώματα. Αφενός τη νίκη στην πρώτη διοργάνωση με την ονομασία Tagra Florio το 1906 με οδηγό τον Alessandro Cagno, και αφετέρου τη νίκη στο ράλι Πεκίνο-Παρίσι το 1907, με το όχημα της Itala να καλύπτει πρώτο απόσταση 14.994 χιλιομέτρων.

Η Osca (Officine Specializzate Costruzione Automobili) ιδρύθηκε το 1947 από τα αδέρφια Ettore, Ernesto και Bindo Maserati, μετά την πώληση της Maserati στους αδελφούς Orsi, και παρέμεινε σε λειτουργία έως το 1967. Συμμετείχε επίσης σε τέσσερα Grand Prix της Formula 1 μεταξύ 1951 και 1953, με καλύτερο αποτέλεσμα μια ένατη θέση στη Monza στο ντεμπούτο της, με οδηγό τον Franco Rolle.

Osca

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου του 2026, όταν και θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ομίλου DR στη Macchia d’Isernia της Ιταλίας. Εκεί θα γίνει ξεκάθαρο και ποια μοντέλα θα κυκλοφορήσουν υπό την επωνυμία τους οι δύο ιστορικές μάρκες.

