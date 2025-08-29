Στα €841 εκατ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα- Μειώθηκε κατά €71 εκατ.

Στα €840,6 εκατ. ανέρχεται το δημοσιονομικό πλεόνασμα τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, παρουσιάζοντας μείωση €71 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €840,6 εκατ. (2,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €911,7 εκατ. (2,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Η μείωση του πλεονάσματος αποδίδεται στην ταχύτερη αύξηση των δαπανών σε σχέση με την άνοδο των εσόδων

Υποβολή στοιχείων από οντότητες

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της γενικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Από τους ΕΟΑ, υπέβαλαν στοιχεία τον Ιούλιο 3 από τους 5, από τους δήμους 1 από τους 20 και από τους ημικρατικούς οργανισμούς 19 από σύνολο 36.

Στο 6,4% η αύξηση των δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά €462,8 εκατ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €7,7 δισ. σε σύγκριση με €7,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €144,6 εκατ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €2,2 δισ. σε σύγκριση με €2,1 δισ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €201,6 εκατ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €3,2 δισ. σε σύγκριση με €3 δισ. το 2024. Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €52,1 εκατ. (+7,1%) και ανήλθε στα €789,5 εκατ. σε σύγκριση με €737,4 εκατ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €1,7 εκατ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €283,5 εκατ. σε σύγκριση με €281,8 εκατ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €109,5 εκατ. (+22,3%) και ανήλθε στα €601,2 εκατ. σε σύγκριση με €491,7 εκατ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €82,4 εκατ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €491,8 εκατ. σε σύγκριση με €409,4 εκατ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €27,1 εκατ. (+32,9%) και ανήλθαν στα €109,4 εκατ. σε σύγκριση με €82,3 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €35,1 εκατ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €453,5 εκατ. σε σύγκριση με €488,6 εκατ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €11,6 εκατ. (-12,3%) και περιορίστηκαν στα €82,8 εκατ. σε σύγκριση με €94,4 εκατ. το 2024.

Αύξηση 4,8% στα έσοδα

Όσον αφορά τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά €391,7 εκατ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €8,5 δισ. σε σύγκριση με €8,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €164,2 εκατ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €2 δισ. σε σύγκριση με €1,9 δισ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €234,3 εκατ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €2,8 δισ. σε σύγκριση με €2,5 δισ. το 2024.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €54,4 εκατ. και ανήλθαν στα €113,0 εκατ. σε σύγκριση με €58,6 εκατ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €18,5 εκατ. (+0,7%) και ανήλθαν στα €2,8 δισ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €33,9 εκατ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €1,8 δισ. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €0,6 εκατ. (+0,1%)

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €43,9 εκατ. και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά €36,4 εκατ.