Cyta: Δύο διευθυντές αναλαμβάνουν προσωρινά καθήκοντα CEO- Σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης θέσης

Αποχωρεί ο Ανδρέας Νεοκλέους στις 11 Σεπτεμβρίου

Σε φάση μετάβασης εισέρχεται η Cyta, καθώς ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Ανδρέας Νεοκλέους, πρόκειται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του στις 11 Σεπτεμβρίου 2025. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης, τα καθήκοντα θα αναλάβουν από κοινού δύο ανώτερα στελέχη του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, οι κ. Νίκος Μ. Στυλιανού, Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης, και κ. Γεώργιος Μετζάκης, Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης, θα αναλάβουν από κοινού τα καθήκοντα του CEO, ως οι Ανώτεροι Διευθυντές με τη μακρύτερη υπηρεσία στην εν λόγω βαθμίδα.

Ο κ. Στυλιανού και ο κ. Μετζάκης θα εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα, παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά τους, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης της θέσης του CEO, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του Οργανισμού.

