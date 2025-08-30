Μονόδρομος για το συνδικαλιστικό κίνημα οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την ΑΤΑ

Μονόδρομος για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις για τον θεσμό της ΑΤΑ, όπως δηλώνει στον «Π» η ηγεσία του, καθώς η τελευταία προσπάθεια του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, δεν έφερε αποτέλεσμα. Μετά τη χθεσινή τετράωρη κοινή σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με τον υπουργό, που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, διαφάνηκε ότι τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν, με την κάθε πλευρά να επιμένει σ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!