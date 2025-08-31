Τον σχεδιασμό των ευρώ της Βουλγαρίας παρουσίασε η Λαγκάρντ

Τον σχεδιασμό των βουλγαρικών ευρώ 1, 2, 5, 10 και 20, αλλά και των 50 σεντ, παρουσίασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σε ανάρτηση της στο Facebook το Σάββατο.

Στην ανάρτηση της η κ. Λαγκάρντ έγραψε: «Ενώ θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε αυτά τα κέρματα σε κυκλοφορία, αυτή η παρουσίαση προσφέρει μια γεύση από την όμορφη εθνική όψη που επέλεξε η εθνική Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας».

Η εμπρόσθια όψη των κερμάτων θα απεικονίζει τον Ιππότη της Μαδάρα, παρόμοια με τα κέρματα στότινκα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Βουλγαρία.

Αυτή ήταν η τρίτη ανάρτηση της κ. Λαγκάρντ στο Facebook για το θέμα, μετά την παρουσίαση του βουλγαρικού κέρματος του 1 ευρώ στις 13 Αυγούστου και του κέρματος των 2 ευρώ στις 22 Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ