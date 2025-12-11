Η ΕΚΟ «θωρακίζει» την Πυροσβεστική Υπηρεσία με νέα δωρεά εξοπλισμού

Με σεβασμό στον κρίσιμο ρόλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και έμπρακτη δέσμευση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της χώρας, η ΕΚΟ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προχωρά σε μια νέα δωρεά προς το Σώμα, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή του ικανότητα.

Με σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις με ενέργεια για τη ζωή», η ΕΚΟ συνεχίζει να στηρίζει το Πυροσβεστικό Σώμα με ένα πλήρες πλαίσιο δράσης, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Η φετινή χορηγία περιλαμβάνει δύο πλήρη σετ διασωστικού εξοπλισμού ξηράς, καθώς και μία φουσκωτή βάρκα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σωστικά μέσα: σωσίβια, κράνος, γάντια και ειδική στολή.

Με την παροχή του νέου υλικού στη Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλύπτονται πλέον οι επιχειρησιακές ανάγκες τεσσάρων πόλεων της Κύπρου. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού που θα διατεθεί από την ΕΚΟ μέχρι το τέλος του 2026, με ένα επιπλέον σετ και ακόμη μία βάρκα, ώστε να καλυφθούν πλήρως και οι υπόλοιπες πόλεις.

Παράλληλα, η ΕΚΟ επιχορηγεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για συνολικά οκτώ (8) αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο διεθνώς αναγνωρισμένο “Fire Service College” του Ηνωμένου Βασιλείου, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως στον τομέα της εκπαίδευσης πυροσβεστών και εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΚΟ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εστιάζει στην πρόληψη, την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμες περιστάσεις και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, δήλωσε:

«Με σεβασμό στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και βαθιά επίγνωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη της, στεκόμαστε δίπλα τους, με πράξεις. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για εκείνους που καλούνται να προστατέψουν όλους εμάς, αλλά και το φυσικό περιβάλλον όπου μεγαλώνουν και αναπνέουν τα παιδιά μας. Με τα κατάλληλα εφόδια που τους δίνουμε, θα μπορέσουν να εκπληρώσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας έτσι και την προσπάθεια της χώρας μας να ανταπεξέλθει στις τεράστιες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, αισθανόμαστε ότι πράγματι ενώνουμε δυνάμεις και όλοι μαζί βάζουμε ενέργεια για τη ίδια τη ζωή.»