Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Μπαλικεσίρ - Έντρομοι κάτοικοι στους δρόμους (φώτο)

Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ ταρακούνησε το Μπαλικεσίρ της Τουρκία, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών (AFAD).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη Σινδργκί, στις 10.06 το πρωί, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 6,97 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες επαρχίες της δυτικής Τουρκίας.

Ο νομάρχης Ισμαΐλ Ουστάογλου ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.🇹🇷 — İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) December 11, 2025

«Στο Σινδργκί σημειώθηκε σεισμός 4,9 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει καμία αρνητική αναφορά. Εκφράζω τα περαστικά μου στους πολίτες μας. Ο Θεός να φυλάει τη χώρα και το έθνος μας από νέες καταστροφές», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά επιβεβαίωσε το μέγεθος της δόνησης και ανακοίνωσε ότι οι ομάδες της AFAD και όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν ξεκινήσει άμεσες επιτόπιες έρευνες.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Κάτοικοι στέκονται έξω από το σπίτι τους μετά τον σεισμό μεγέθους 4,9 βαθμών στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, 11 Δεκεμβρίου 2025. (Φωτογραφία AA)

Ο σεισμός έρχεται μετά από μήνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας

Ο σεισμός της Πέμπτης σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά μηνών έντονης σεισμικής δραστηριότητας με επίκεντρο το Σιντίργκι, όπου δύο σεισμοί μεγέθους 6,1 στις 10 Αυγούστου και 27 Οκτωβρίου προκάλεσαν αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως μια «καταιγίδα» μετασεισμών.

Ο καθηγητής Χασάν Σοζμπιλίρ, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σεισμών του Πανεπιστημίου Ντοκούζ Εϊλούλ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Σεισμών της AFAD, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu (AA) στις 10 Δεκεμβρίου 2025 ότι οι ερευνητές παρακολουθούν στενά την περιοχή από τότε που σημειώθηκαν αυτά τα ισχυρά γεγονότα. Ανέφερε ότι μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες καταγράφηκαν περίπου 23.000 σεισμοί διαφόρων μεγεθών στη ευρύτερη περιοχή.

Ο Σοζμπιλίρ σημείωσε ότι οι μετασεισμοί φάνηκε να μετακινούνται σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά και ότι, στα πρώτα στάδια, συνεχίζονταν επί ημέρες ως μέρος μιας έντονης σεισμικής ακολουθίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες 15 έως 20 ημέρες, τόσο ο αριθμός των ημερήσιων σεισμών όσο και τα μεγέθη τους έχουν μειωθεί, υποδεικνύοντας μια πιο ήρεμη φάση της ακολουθίας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Turkiye Today