Η Celestyal γιορτάζει το Σαββατοκύριακο της F1 στο Άμπου Ντάμπι με εκδήλωση και προσκεκλημένο ομιλητή τον David Coulthard

Η Celestyal γιόρτασε την έναρξη της δεύτερης σεζόν της στον Αραβικό Κόλπο καλωσορίζοντας ξανά τον πρώην οδηγό της Formula 1, επιχειρηματία, συγγραφέα και τηλεοπτικό παρουσιαστή David Coulthard.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, ήταν μέρος της ειδικής κρουαζιέρας «Ημέρες Ερήμου & Grand Prix του Άμπου Ντάμπι» της Celestyal. Ο David Coulthard, επιστρέφοντας στη Celestyal μετά τη συμμετοχή του στην κρουαζιέρα «Ημέρες Ερήμου & Grand Prix του Κατάρ» με το Celestyal Journey τον Νοέμβριο του 2024, βρέθηκε επί σκηνής μαζί με τη αθλητική παρουσιάστρια και σχολιάστρια Laura Winter. Οι δυο τους φιλοξένησαν μια ζεστή και αποκαλυπτική συζήτηση γύρω από την καριέρα του ως οδηγού, τις εξελίξεις της φετινής σεζόν της Formula 1 και το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, προτού απαντήσουν στις ερωτήσεις των καλεσμένων και φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η κρουαζιέρα περιλάμβανε επίσης premium πρόσβαση στο Grand Prix, προγραμματισμένες μεταφορές από και προς την πίστα και ιδιωτικό πάρτι στην παραλία του νησιού Sir Bani Yas.

Το ταξίδι στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι σηματοδότησε την έναρξη της χειμερινής περιόδου του πλοίου. Το Celestyal Journey θα συνεχίσει να πραγματοποιεί την κρουαζιέρα «Ημέρες Ερήμου» διάρκειας επτά διανυκτερεύσεων για το υπόλοιπο της σεζόν, μετ’ επιστροφής από τη Ντόχα και προσεγγίσεις στο νησί Sir Bani Yas, το Άμπου Ντάμπι και το Μπαχρέιν, καθώς και δύο ολόκληρες ημέρες και μια διανυκτέρευση στο Ντουμπάι. Οι τιμές ξεκινούν από €639 ανά άτομο.

Το Celestyal Discovery θα ακολουθήσει το Celestyal Journey στις 12 Δεκεμβρίου 2025, εγκαινιάζοντας τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής από το χειμερινό homeport του στο Άμπου Ντάμπι και προσεγγίσεις στη Ντόχα, το Khasab, το Ντουμπάι, το νησί Sir Bani Yas, και παρθενικές προσεγγίσεις στο Ras Al Khaimah. Οι τιμές ξεκινούν από €309 ανά άτομο για την κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κράτηση από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων. Η τρέχουσα προσφορά περιλαμβάνει επίσης επιλεγμένες κρουαζιέρες με επιπλέον μπόνους έως €500 σε πίστωση CelestyalPay*, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν πλω για γεύματα σε θεματικά εστιατόρια και ποτά και κοκτέιλ σε μπαρ, καθώς και πιστώσεις για εκδρομές στην στεριά έως €200.**

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι συγκαταλέγεται στα πιο συναρπαστικά αθλητικά Σαββατοκύριακα στον κόσμο, και η επιστροφή του David Coulthard και της Laura Winter στο πλοίο πρόσθεσε κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τους επιβάτες μας. Η οπτική τους, το χιούμορ τους και το πάθος τους για το άθλημα δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη, αυθεντική εμπειρία, προσφέροντας στους επιβάτες μας μια πραγματική “backstage” ματιά στα παρασκήνια της Formula 1.

«Αυτή η κρουαζιέρα σηματοδοτεί μια φανταστική αρχή για τη σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο. Με το Celestyal Journey να πραγματοποιεί τώρα τις κρουαζιέρες «Ημέρες Ερήμου» και το Celestyal Discovery να φτάνει στην περιοχή για την εναρκτήρια κρουαζιέρα «Εικόνες Αραβίας», προσφέρουμε στους επιβάτες ακόμα περισσότερες δυνατότητες να εξερευνήσουν αυτό το αξιοθαύμαστο μέρος του κόσμου – όλα με τη ζεστή φιλοξενία και την εξαιρετική ποιότητα για την οποία είναι γνωστή η Celestyal.»

Ο David Coulthard αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1994 έως το 2008, κερδίζοντας 13 Grand Prix σε 15 σεζόν, συμμετέχοντας με τις Williams, McLaren και Red Bull. Στη μετέπειτα καριέρα του, ως τηλεοπτικός σχολιαστής, εργάστηκε για το BBC και το Channel 4.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.