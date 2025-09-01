Στο 8,7% η αύξηση τζίρου λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο

Στο 8,7% ανήλθε τον Ιούλιο του 2025 η αύξηση του όγκου κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο από 8,2% τον Ιούνιο και 10% το Μάιο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Στον τομέα τροφίμων, ποτών ή καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα η άνοδος ήταν 19,8% από 13,4% τον Ιούνιο.

Στον τομέα τροφίμων, ποτών ή καπνού σε μη ειδικευμένα καταστήματα (υπεραγορές) η άνοδος ήταν 8,4% από 6,9%.

Στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων σημειώθηκε ετήσια αύξηση 4,9% από 4,1% τον Ιούνιο, στα λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη άνοδος 7,8% από 7,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ στον τομέα ένδυσης και υπόδησης η αύξηση ανήλθε στο 15,7% από 9,5%.

Ο τζίρος για εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ήταν αυξημένος κατά 12,9% από 18,8%.

Αύξηση 6,6% σημειώθηκε και στον άλλο οικιακό εξοπλισμό (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) από 9,6% τον Ιούνιο.

Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη, καλλυντικά η αύξηση ήταν 5,1% από 6,2% και στα καύσιμα κίνησης αύξηση 3,3% από 8%.

Μείωση 1% καταγράφηκε μόνο στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια). Τον προηγούμενο μήνα, η μείωση ήταν 0,2%.

Το επτάμηνο του 2025, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο σημειώνει άνοδο 7,2%

Όσον αφορά τον δείκτη αξίας, η αύξηση τον Ιούλιο ανήλθε στο 5,2%. Το πεντάμηνο η αύξηση είναι 6,4%.