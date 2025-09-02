Καταναλωτές: Δεν μειώνονται οι τιμές στο e-kalathi

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi παρουσίασαν μια διαφοροποίηση ως προς το ύψος της τιμής πώλησής τους κατά τις πρώτες δυο με τρεις βδομάδες της αρχικής λειτουργίας της εφαρμογής ενώ τον Αύγουστο δεν παρατηρηθηκε κάποια ουσιαστική μεταβολή, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών για το ekalathi που δημοσιοποίησε σήμερα ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

«Έχοντας υπόψη την παρακολούθηση των τιμών στο e-kalathi για ολόκληρο τον Αύγουστο, δεν παρατηρήθηκε κάποια ουσιαστική μείωση των τιμών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Παρατηρήθηκε μια γενική μείωση κάτω από το 1%, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένδειξη μείωσης των τιμών στο e-kalathi», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνδέσμου.

«Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι υπεραγορές παρακολουθούν τις προσφορές των ανταγωνιστικών τους υπεραγορών και κατά κανόνα αποφεύγουν να έχουν τις ίδιες προσφορές κατά την ίδια χρονική περίοδο», σημειώνεται.

Στις πολύ λίγες περιπτώσεις που οι προσφορές συμπίπτουν μεταξύ των υπεραγορών, είναι περιπτώσεις που υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση της τιμής σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και η υπεραγορά με την αισθητά ψηλότερη τιμή, κάνει την ίδια προσφορά για να μειώσει την ψαλίδα της διαφοράς.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα παρακολουθεί την διαμόρφωση των τιμών στο e-kalathi και θα συνεχίσει με διαφάνεια και τόλμη να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά του που θα προέρχονται από την επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών στο e-kalathi.

Τα στοιχεία ανά υπεραγορά

Από τους 478 κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, εντοπίστηκαν συνολικά 260 κοινοί κωδικοί για τις υπεραγορές Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Ιωαννίδης, Μετρό και Άλφα Μέγα. Αυτές οι υπεραγορές επιλέγηκαν καθ’ ότι διαθέτουν τα περισσότερα κοινά προϊόντα σε σύγκριση με άλλες υπεραγορές.

Μια σύγκριση στις 31/08/2025 του συνολικού κόστους των 260 κοινών προϊόντων των πιο πάνω υπεραγορών κατέδειξε τα πιο κάτω αποτελέσματα:

Σκλαβενίτης συνολικό κόστος 893,38 ευρώ, Αθηαινίτης 951,84, Μετρό 985,47, Ιωαννίδης 997,06 και Άλφα Μέγα 997,90 ευρώ.

Το συνολικό κόστος των ίδιων υπεραγορών στις επαρχίες (όσων διαθέτουν καταστήματα και σε άλλες επαρχίες), παραμένει κατά κανόνα αμετάβλητο.

Ανάμεσα στα 260 κοινά προϊόντα, στις 31 08 2025 η υπεραγορά Άλφα Μέγα είχε συνολικά 76 προϊόντα σε προσφορά.

Μια σύγκριση των προσφορών έδειξε ότι στις 66 από τις 76 προσφορές της υπεραγοράς Άλφα Μέγα η τιμή τους ήταν ίση ή ψηλότερη από τις συνήθεις τιμές μιας άλλης υπεραγοράς.

Τα λιγότερα είδη στο e-kalathi έχει η Υπεραγορά ΛΙΤΛ με 117 περίπου προϊόντα και η υπεραγορά POP LIFE περί τα 170 προϊόντα. Το μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων στο e-kalathi έχει η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 461 από τα 478 συνολικά προϊόντα που περιέχονται στο e-kalathi, η υπεραγορά Ιωαννίδης περί τα 433 προϊόντα, η υπεραγορά ΜΕΤΡΟ περί τα 412, η υπεραγορά Αθηαινίτη περί τα 399 και η υπεραγορά ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ περί τα 371 προϊόντα.

Μια σύγκριση του συνολικού κόστους μεταξύ των ακόλουθων γενικών κατηγοριών κατέληξε στα πιο κάτω αποτελέσματα.

Κατηγορία γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύνολο κοινών προϊόντων 45.

Σκλαβενίτης 119.21, Αθηαινίτης 128.24, Ιωαννίδης 131.19, ΜΕΤΡΟ 132.55, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ 135.95.

Κατηγορία μη αλκοολούχα ποτά. Σύνολο κοινών προϊόντων 36.

Σκλαβενίτης 116.76, Αθηαινίτης 124.45, Ιωαννίδης 129.65, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ 131.94, ΜΕΤΡΟ 132.

Κατηγορία είδη προσωπικής φροντίδας. Σύνολο κοινών προϊόντων

Σκλαβενίτης 139.61, Αθηαινίτης 147.35, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ 149.03, ΜΕΤΡΟ 149.68, Ιωαννίδης 154.65.