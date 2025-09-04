Συμμετοχή συντεχνιών ΑΗΚ στη στάση εργασίας για ΑΤΑ

Στην παγκύπρια 3ωρη προειδοποιητική παναπεργία που αποφάσισαν οι μητρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις με στόχο την επαναφορά και πλήρη ανάκτηση του θεσμού της ΑΤΑ, την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 – 14:00, θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ, «κατά το συγκεκριμένο χρόνο θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις και καλούμε τα μέλη μας όπως συμμετέχουν μαζικά σε αυτές».

«Όποιες αναγκαίες εξαιρέσεις προσωπικού ή κλάδων θα σας κοινοποιηθούν σε κατοπινό στάδιο», καταλήγει.