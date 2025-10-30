Δήμαρχος Π. Χρυσοχούς: Δυσαρέσκεια για την μη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στους εορτασμούς της εθνικής επετείου

Tην έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια του εκφράζει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς κ. Γιώτης Παπαχριστοφή για την μη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στους εορτασμούς της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο, παρά το αίτημα που τους υποβλήθηκε έγκαιρα με σχετική επιστολή στις 8.9.25.

Επι τούτου ο Δήμαρχος Π. Χρυσοχούς απέστειλε σχετική επιστολή στην Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Πηνελόπη Παπαβασιλείου και στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημειώνει ότι «είναι η δεύτερη φορά στα χρονικά εδώ και δεκαετίες επί της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, όπου δεν αποστέλλεται εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, γεγονός που υποβιβάζει κατά την άποψη της Τοπικής Αρχής τους εθνικούς εορτασμούς που διεξάγονται στον απομακρυσμένο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς».

«Η ημέρα αυτή αποτελεί σημαντική ημέρα ενότητας τιμής και σεβασμού προς τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας», προσθέτει.

Ο κ. Παπαχριστοφή σημειώνει πως «η παρουσία εκπροσώπων όλων των θεσμών της Πολιτείας ενισχύει το μήνυμα αυτό και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των περιοχών της χώρας» .

Ως εκ τούτου ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς «καλεί στους επόμενους εθνικούς εορτασμούς να αντικρύσει θετικά το αίτημα τους για εκπροσώπηση της κυβέρνησης και στον δικό τους Δήμο, όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους, ώστε να αποδίδεται η δέουσα τιμή και σημασία στις εθνικές επετείους σε κάθε γωνιά της πατρίδας».

Επεσήμανε τέλος πως «ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς μπορεί να είναι απομακρυσμένος όμως με την μεταρρύθμιση της ΤΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο Παγκύπρια».