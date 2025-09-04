Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Επιμένει ο αποπληθωρισμός στην Κύπρο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9% όσο ήταν και η ετήσια μείωση τον Ιούλιο.

Νέα μείωση για τέταρτο συνεχή μήνα παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9% όσο ήταν και η ετήσια μείωση τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 0,4% και τον Μάιο του 2025 κατά 0,2%, καταγράφοντας μείωση για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2021.

Μείωση τιμών σε είδη ένδυσης, υπόδησης, μεταφορές και τρόφιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, τις μεγαλύτερες  μειώσεις κατέγραψαν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ο τομέας των μεταφορών καθώς και των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών.

Μειωμένες καταγράφηκαν και οι τιμές στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου.

Ανά κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι τιμές στον τομέα ένδυσης και υπόδησης μειώθηκαν κατά 7,7% τον Αύγουστο σε σχέση τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Μειωμένες κατά 3,05% ήταν και οι τιμές στον τομέα των μεταφορών ενώ στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η μείωση ήταν 2,98%. Οι τιμές στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου μειώθηκαν κατά 2,34%.

Μικρή μείωση 0,5% σημειώθηκε και στον τομέα της επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και προΐόντα καθαρισμού.

Αυξήσεις τιμών στα ξενοδοχεία και εστιατόρια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα εστιατόρια και ξενοδοχεία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,54% τον Αύγουστο ενώ αυξημένες κατά 3,90% ήταν και οι τιμές στον τομέα αναψυχής και πολιτισμού και 3,89%% στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ανά οικονομικές κατηγορίες, τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 11,60% σημείωσε ο ηλεκτρισμός και ακολούθησαν τα πετρελαιοειδή με  7,30%. Αύξηση 3,56% σημείωσε ο τομέας των υπηρεσιών.

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,49) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,26) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,72) και Μεταφορές (-0,55). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (0,41)

Στο 0,45% το επτάμηνο

Όσον αφορά το οκτάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,45%.

 

Tags

ΟικονομίαΥπεραγορέςοικονομίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑκυπριακή οικονομίαΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited