Επιμένει ο αποπληθωρισμός στην Κύπρο

Νέα μείωση για τέταρτο συνεχή μήνα παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9% όσο ήταν και η ετήσια μείωση τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 0,4% και τον Μάιο του 2025 κατά 0,2%, καταγράφοντας μείωση για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2021.

Μείωση τιμών σε είδη ένδυσης, υπόδησης, μεταφορές και τρόφιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ο τομέας των μεταφορών καθώς και των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών.

Μειωμένες καταγράφηκαν και οι τιμές στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου.

Ανά κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι τιμές στον τομέα ένδυσης και υπόδησης μειώθηκαν κατά 7,7% τον Αύγουστο σε σχέση τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Μειωμένες κατά 3,05% ήταν και οι τιμές στον τομέα των μεταφορών ενώ στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η μείωση ήταν 2,98%. Οι τιμές στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου μειώθηκαν κατά 2,34%.

Μικρή μείωση 0,5% σημειώθηκε και στον τομέα της επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και προΐόντα καθαρισμού.

Αυξήσεις τιμών στα ξενοδοχεία και εστιατόρια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα εστιατόρια και ξενοδοχεία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,54% τον Αύγουστο ενώ αυξημένες κατά 3,90% ήταν και οι τιμές στον τομέα αναψυχής και πολιτισμού και 3,89%% στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ανά οικονομικές κατηγορίες, τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 11,60% σημείωσε ο ηλεκτρισμός και ακολούθησαν τα πετρελαιοειδή με 7,30%. Αύξηση 3,56% σημείωσε ο τομέας των υπηρεσιών.

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,49) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,26) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,72) και Μεταφορές (-0,55). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (0,41)

Στο 0,45% το επτάμηνο

Όσον αφορά το οκτάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,45%.