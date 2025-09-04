Λιανικό εμπόριο: Νέα πρωτιά Κύπρου στην αύξηση τζίρου

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των χωρών της ΕΕ καταγράφει για ακόμη ένα μήνα η Κύπρος όσον αφορά την αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 8,5% τον Ιούλιο του 2025 έναντι 2,4% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 2,2% στην ευρωζώνη.

Τον Ιούνιο, η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 8,7%, στην ΕΕ 3,5% και στην ευρωζώνη επίσης 3,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,5%), την Πορτογαλία (+6,1%) και τη Βουλγαρία (+6,0%). Η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στη Σλοβενία(-0,7%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο του 2025, ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο δεν παρουσίασε μεταβολή.