Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Mεταξύ €2.000 και €20.000 το ετήσιο τέλος εποπτείας για κανονισμό DORA

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε σήμερα Δήλωση Πολιτικής (ΔΠ-03-2025)για τα τέλη που θα καταβάλλονται από τις χρηματοοικονομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα γνωστού ως DORA (Digital Operational Resilience Act).

Το ετήσιο τέλος εποπτείας κυμαίνεται μεταξύ €2.000 και €20.000 ανάλογα με το μέγεθος της κάθε οντότητας και το τέλος αξιολόγησης για τις Δοκιμές Παρείσδυσης Βάσει Απειλών καθορίστηκε στις €20.000. Τα τέλη, καθορίστηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους στο Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΔ-01-2025 που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2025. Οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν αφορούν την μείωση των ετήσιων τελών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και την μείωση του τέλους αξιολόγησης για τις Δοκιμές Παρείσδυσης Βάσει Απειλών.

Διαδικασία Πληρωμής Τελών για το 2025

Ειδικά για το 2025, οι χρηματοοικονομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού DORA και υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την καταβολή των τελών του έτους:

Δήλωση Κατηγορίας (2–31 Οκτωβρίου 2025):

Οι χρηματοοικονομικές οντότητες οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΚΚ για την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα της Οδηγίας 73-2009-07, βάσει των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων. Οι υποβολές πρέπει να περιλαμβάνουν αποσπάσματα που να παρουσιάζουν τον αριθμό απασχολούμενων προσώπων, τον ετήσιο κύκλο εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού.

Καταβολή Τέλους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025):

Οι χρηματοοικονομικές οντότητες οφείλουν να καταβάλουν το ετήσιο τέλος για την περίοδο από 15 Αυγούστου 2025 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, υπολογισμένο αναλογικά σύμφωνα με τα τέλη που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα της Οδηγίας 73-2009-07. Η προθεσμία πληρωμής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης δήλωσε: «Ο Κανονισμός DORA, επηρεάζει τις Εθνικές εποπτικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ, με τρόπους που δεν περιορίζονται μόνο στην εποπτεία. Για την εκπλήρωση αυτών των αυξανόμενων υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η επαρκής χρηματοδότηση. Τα τέλη ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια αναλογικότητας του DORA, καθώς και τον στόχο του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΚΚ από τη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα διασφαλίσει ότι μπορεί να συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά την ακεραιότητα της αγοράς.»