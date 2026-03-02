Πρόεδρος Πρατηριούχων: «Θα φανούν τις επόμενες 10 μέρες οι αυξήσεις στα καύσιμα»

Αύξηση 10-12% καταγράφηκε στην τιμή των καυσίμων από την Παρασκευή, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ο οποίος είπε ότι αυτό θα φανεί στις τιμές των πρατηρίων τις επόμενες 10 μέρες.

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι "σίγουρα αναμένουμε αυξήσεις", σημειώνοντας ωστόσο, ότι η αύξηση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής δεν είναι στον ίδιο βαθμό με την αντίστοιχο κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, όταν ήταν πολύ πιο έντονη.

Σημειώνοντας ότι τις τελευταίες 15-20 μέρες σημειώθηκε μια σταδιακή αύξηση του 10%, σήμερα η τιμή των καυσίμων είναι ακόμα 10-12% αυξημένη σε σχέση με την Παρασκευή, είπε.

"Η μη έντονη αύξηση της τιμής του βαρελιού παγκόσμια, ελπίζουμε ότι αποτελεί ένδειξη ότι δεν θα έχουμε ό,τι είχαμε προ τετραετίας", ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν η τιμή του βαρελιού παγκόσμια σταθεροποιηθεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, θα αποτελεί θετική ένδειξη.

ΚΥΠΕ