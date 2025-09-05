Αύξηση 1,8% στην απασχόληση και 2,2% στις ώρες εργασίας

Αύξηση 1,8% παρουσιάζει η απασχόληση στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 είναι υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,8%.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας , στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια .

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 236,2 χιλ. με ποσοστό αύξησης 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας , της Μεταποίησης, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των Κατασκευών.

Μικρότερη η αύξηση απασχόληση στην ΕΕ, οριακά μειωμένες οι ώρες εργασίας

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε επίσης σήμερα η Eurostat, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% στην ευρωζώνη και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από +0,8% στη ζώνη του ευρώ και +0,4% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.