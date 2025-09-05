Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η διαφορά μεταξύ στυλ και μόδας είναι η ποιότητα»: Δέκα εμβληματικές φράσεις του Giorgio Armani για την κομψότητα και την επιτυχία

Ο Ιταλός σχεδιαστής που χάραξε τη δική του πορεία στην παγκόσμια μόδα και επηρέασε με το στυλ του εκατομμύρια ανθρώπους, έφυγε από τη ζωή στα 91 του.

Giorgio Armani, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, έγινε γνωστός για τις καθαρές, κομψές και άψογα ραμμένες γραμμές του.

Ίδρυσε τον οίκο Armani το 1975 και μέχρι το 2001 είχε αναγνωριστεί ως ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής ιταλικής καταγωγής, με ετήσιο τζίρο 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και προσωπική περιουσία που, το 2017, εκτιμήθηκε στα 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θεωρείται πρωτοπόρος της μόδας, ενώ οι φράσεις του για την κομψότητα και την επιτυχία εξακολουθούν να εμπνέουν όσους θέλουν να παραμείνουν αληθινοί στον εαυτό τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

  1. «Κομψότητα δεν σημαίνει να σε προσέχουν, σημαίνει να σε θυμούνται»
  2. «Για να δημιουργήσεις κάτι ξεχωριστό, το μυαλό σου πρέπει να είναι ακούραστα εστιασμένο και στην παραμικρή λεπτομέρεια»
  3. «Σχεδιάζω για πραγματικούς ανθρώπους. Σκέφτομαι τους πελάτες μας συνέχεια. Δεν υπάρχει καμία αρετή στο να δημιουργείς ρούχα ή αξεσουάρ που δεν είναι πρακτικά»
  4. «Η διαφορά ανάμεσα στο στυλ και τη μόδα είναι η ποιότητα»
  5. «Πολυτέλεια σημαίνει άνεση, διαφορετικά δεν είναι πολυτέλεια»
  6. «Μου αρέσει η ιδέα ότι έχτισα αυτήν την όμορφη αυτοκρατορία, αλλά εξακολουθώ να θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου ως το μικρό αγόρι που ήμουν κάποτε»
  7. «Η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή είναι το κλειδί της ευτυχίας. Εγώ θυσίασα τη ζωή μου για τη δουλειά μου – και αν είχα μια δεύτερη ευκαιρία, θα έκανα το αντίθετο»
  8. «Το να δείχνεις σέξι είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Είναι μια κατάσταση του νου»
  9. «Όποιος είναι παθιασμένος με αυτό που κάνει, έχει περισσότερες πιθανότητες να συνδεθεί με τις επόμενες γενιές από κάποιον που απλώς ακολουθεί περαστικές τάσεις»
  10. «Η δουλειά που έχει ξεχωριστό χαρακτήρα είναι αυτή στην οποία ανταποκρίνεται ο κόσμος – τουλάχιστον έτσι πιστεύω»

