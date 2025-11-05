Την Αθήνα επισκέπτεται τον Νοέμβριο ο Ζελένσκι

Για άλλες οκτώ ημέρες στο κελί οι τρεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελληνοουκρανικών σχέσεων και της διπλωματικής κινητικότητας που αναπτύσσει η ουκρανική πλευρά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Στην Αθήνα θα βρεθεί το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας,  Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ενημέρωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα της επίσκεψης θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο βέβαιο είναι ότι θα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και συζητήσεις για θέματα ασφάλειας, άμυνας και ανθρωπιστικής στήριξης.

