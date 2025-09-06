Με τιμωρητικούς δασμούς απειλεί ο Τραμπ την ΕΕ για το πρόστιμο στην Google

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί ότι, αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google αλλά και στην Apple, ο ίδιος θα «υποχρεωθεί» να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, το λεγόμενο «Άρθρο 301»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία Google και απείλησε ότι θα απαντήσει με εμπορικές κυρώσεις.

«Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, την Google», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί ότι, αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google αλλά και στην Apple, ο ίδιος θα «υποχρεωθεί» να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, το λεγόμενο «Άρθρο 301».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες», πρόσθεσε.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκ. δολαρίων στην Google επειδή καταχράστηκε τη κυρίαρχη θέση της στον τομέα των διαδικτυακών διαφημίσεων.

