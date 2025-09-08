Καθολική επέκταση της ΑΤΑ προτείνει η κυβέρνηση-Έμφαση στους χαμηλόμισθους

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εργοδοτικές οργανώσεις, με επίκεντρο τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παραμένει προσηλωμένη σε μια ανθρωποκεντρική πολιτική απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση των απολαβών, την προστασία της αξίας των μισθών και τη δικαιότερη κατανομή του αναπτυξιακού μερίσματος.

Αναφερόμενος στη μεσολαβητική διαδικασία, υπογράμμισε ότι η επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για την ΑΤΑ εντός του 2025 αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.

«Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά την διαδικασία» αναφέρει σε άλλο σημείο της δήλωσής του ο Υπουργός εργασίας.

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εφαρμόζει ανθρωποκεντρική πολιτική απασχόλησης, με θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας, για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την συνοχή της κοινωνίας.

Κατά την πρώτη περίοδο της Διακυβέρνησης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι για την διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, για την ανανέωση των μεγάλων συλλογικών συμβάσεων, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, και για την διασφάλιση ικανοποιητικής στελέχωσης.

Ενόψει της δεύτερης περιόδου της Διακυβέρνησης, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την δικαιότερη κατανομή του αναπτυξιακού μερίσματος, για την ενίσχυση της επάρκειας των απολαβών και για την βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργοδότησης.

Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του κυπριακού κορμού της κυπριακής οικονομίας και για την ανασύσταση της μεσαίας τάξης που αποτελούσε διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται η συνομολόγηση της Μεταβατικής Συμφωνίας για την ΑΤΑ του 2023, που προνοεί την κατάληξη σε Μόνιμη και Ολοκληρωμένη Συμφωνία για την ΑΤΑ εντός του 2025, με την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών συνδέσμων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του θεσμού στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της επάρκειας των απολαβών και την προστασία της αξίας των μισθών.

Η εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον της ΑΤΑ επιβεβαιώνει ότι για την διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων είναι απαραίτητη η θετική ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων στην έκκληση για εποικοδομητική συμβολή στην μεσολαβητική διαδικασία.

Εφόσον η καλύτερη ρύθμιση του θεσμού της ΑΤΑ εξακολουθεί να επιδιώκεται μέσα από την κατάληξη σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, πρέπει να συνεχιστούν οι εντατικές προσπάθειες για την γεφύρωση των διαφορών, και οφείλουν να αποφευχθούν οι αντιπαραθετικές ενέργειες που διευρύνουν την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρά τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που αναδεικνύονται κατά την παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου, αναμένεται ότι η συνέχιση της μεσολαβητικής διαδικασίας θα επιτρέψει την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την κατάθεση μεσολαβητικής πρότασης με θετικές προοπτικές.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά την διαδικασία.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει ότι ο εκσυγχρονισμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού για την διαχείριση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, προνοούν αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη, και αφετέρου προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, οι θέσεις όλων των μερών είναι σεβαστές, αφού ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται για την διαμόρφωση συγκλίσεων και την γεφύρωση διαφορών, για την συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Η συλλογική υπευθυνότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την λήψη συλλογικών αποφάσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και αναμένουμε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιβεβαίωση της αξίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων της χώρας μας.

Η μεθοδική υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού θα συνεχιστεί και η επίτευξη των στόχων για την βελτίωση της αγοράς εργασίας θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργοδότησης, όπως προνοεί το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής πολιτικής,