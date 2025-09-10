Κατηγορηματικό «όχι» ΟΕΒ σε ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα- Επιμένουν στην κλιμακωτή απόδοση οι εργοδότες

Στη δική τους φιλοσοφία για το τι εστί ΑΤΑ, επιμένουν οι συντεχνίες και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, με αποτέλεσμα η αυριανή τρίωρη στάση εργασίας να φαίνεται αναπόφευκτη. Οι μεν συντεχνίες εννοούν πλήρη αποκατάσταση του θεσμού στο 100% ενώ οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης για βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι μία και μόνο αναπροσαρμογή με βάση τον τιμάριθμο και όχι μέρους του τιμάριθμου. «Θα μπορούσαμε αντί ΑΤΑ να την ονομάζαμε μερική ΑΤΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αντίθετη άποψη έχουν οι εργοδότες. «Η φιλοσοφία της ΑΤΑ δεν σημαίνει κάποιο νούμερο συγκεκριμένο, είναι μια φόρμουλα που διατηρεί την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών για τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες του μηχανισμού που διέπει την ΑΤΑ», επεσήμανε στον «Π», ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

«Θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τον μηχανισμό, ο οποίος υπάρχει μόνο σε τρεις χώρες της ΕΕ, οι οποίες μάλιστα τον έχουν εκσυγχρονίσει» σημειώνει, με στόχευση τους χαμηλόμισθους που έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η βοηθός γενική διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, επεσήμανε ότι στη μεταβατική συμφωνία του 2023 υπάρχει αναφορά για νέα ρύθμιση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της, εννοώντας τη διατήρηση της αγοραστικής αξίας για βασικά αγαθά. Όσον αφορά την πρόταση του υπουργού για επέκταση της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα, η ΟΕΒ λέει κατηγορηματικά «όχι».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, στη σύντομη συνάντηση που είχε την Παρασκευή το απόγευμα με τους κοινωνικούς εταίρους για το ζήτημα της ΑΤΑ, περιέγραψε την πολιτική θέση της κυβέρνησης για την ανανέωση του θεσμού, η οποία προνοεί καθολική επέκταση της καταβολής της ΑΤΑ, με παράλληλη εισαγωγή ρυθμίσεων για κλιμακωτή απόδοση και ενός «φρένου» ώστε σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού να μην υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς που θα ανατροφοδοτούν την αύξηση των τιμών και θα υπονομεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ενόψει της αυριανής στάσης εργασίας, η ΟΕΒ με εγκύκλιό της έδωσε στα μέλη της πρακτικές διευκρινίσεις σε ενδεχόμενες απορίες για τη διαχείριση θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν.